Sözcü’nün haberi ses getirdi! Özel okulların fiyatı düşebilir

Yüksek İstişare Kurulu Başkanı olduğu Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZDER) Başkanı Nurullah Dal'ın da aralarında yer aldığı 5 özel öğretim temsilci kuruluşu ortak açıklama yaptı.

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12 BİN OKUL 1,5 MİLYON ÖĞRENCİ

Franchising konusunda Tavukçuluğu'nun açıklamalarını sert buldukları görülen TÖDER Başkanı İbrahim Taşel, ÖZDER Başkanı Ahmet Akça, Özkurbir Başkanı Hami Koç ve Özdebir Başkanı Naci Atalay imzalı açıklamada sektörün son yıllarda yüzde 2.7'den yüzde 15'lere kadar büyüdüğü, bu hızlı büyümenin de yaşanan ekonomik krizle birlikte bazı özel okullarda ekonomik sıkıntıya yol açtığının altı çizilerek, 12 bin okul 1.5 milyon öğrenciyle özel okulların devletin üzerinden önemli bir yük aldığı kaydedildi.

KDV’NİN KALDIRILMASI TALEP EDİLDİ

Durumun abartılarak özel okulları karalama boyutunda söylemlerin tarihi özel okulların da yer aldığı sektörde üzüntüyle karşılandığını anlatan sektör temsilcileri, milyonlarca başarılı öğrenci yetiştiren özel okulların, eğitim sisteminin vazgeçilmez bir parçası olduğu söylendi. Yaşanan ekonomik krizle birlikte özel okullarda sorun yaşanmaması için Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'yle ortak çalışmalarının devam ettiği ifade edilen açıklamada sorunun çözümü için özel okullardan alınan yüzde 8 KDV'nin kaldırılması gerektiği yönündeki tekliflerini yineledikleri görüldü.

Devlete bir öğrencinin maliyetinin 8 bin TL olduğu belirtilerek, “özel okula çocuğunu gönderen veliler de yüzde 8 KDV kaldırılarak bu yükten kurtarılmalıdır” dediler. Teklif kabul görürse özel okul fiyatlarında ciddi bir düşüş olması bekleniyor.

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