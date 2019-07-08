2019 Mart sözleşmeli öğretmen atama duyurusu çerçevesinde başvuranların tercih ve atama işlemine ilişkin takvimi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi internet sitesi ve Twitter hesabından duyuruldu. Peki, Sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman? Atama takvimi ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK

Milli Eğitim Bakanlığı, ‘2019 Mart Sözleşmeli Öğretmen Atama Duyurusu Çerçevesinde Başvuranların Tercih ve Atama İşlemine İlişkin Takvim'i duyurdu.

Bakanlığın internet sitesindeki açıklamada; “2019 mart sözleşmeli öğretmen atama duyurusu çerçevesinde başvuranların tercih ve atama işlemine ilişkin takvim”e göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri, 30 Temmuz-5 Ağustos 2019 tarihleri arasında alınacak. Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül itibarıyla göreve başlayacak denildi.

KİMLER TERCİH YAPABİLECEK?

MEB sözlü mülakatlarında 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.

Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos’ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül itibarıyla göreve başlayacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BRANŞ DAĞILIMI

– Sınıf Öğretmenliği (2 bin 11)

– İngilizce (bin 960)

– Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (bin 922)

– Okul Öncesi (bin 599)

– İlköğretim Matematik (bin 448)

– Özel Eğitim (bin 410)

– Rehberlik (bin 120)

– Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji (bin 149)

– Türkçe (bin 149), Beden Eğitimi (781)