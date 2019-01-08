Sözleşmeli öğretmenlik 2019 mülakat sonuçları için geri sayım! Mülakat sonuçları saat kaçta?

Sözleşmeli öğretmen olarak görev almak isteyen vatandaşların merakla araştırdığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 20 bin öğretmen alımının yapılacağı sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. İşte sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları tarihi detayları...

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde sözleşmeli öğretmen olarak görev almak isteyen birçok vatandaş, mülakat sonuçları aşamasına kilitlendi. SÖzleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu merakla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 10-31 Aralık tarih aralığında mülakatları sona eren sözleşmeli öğretmen adayları, mülakat sonuçları bilgisini 15 Ocak tarihinde öğrenebilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

3+1 yıl şeklinde hizmet edecek olan 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama tercihleri 28 Ocak – 1 Şubat 2019 tarihleri arasında alınacak. Ataması yapılacak 20 bin öğretmen için branşlara göre dağılım belli oldu. Buna göre en fazla atama 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğinde olacak. Bu branşı 2 bin 38 ile İngilizce ve 1.910 ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği takip ediyor. Öğretmen atamaları ise 7 Şubat 2019 tarihinde gerçekleşecek.

AÇIKTAKİ ÖĞRETMENLER BİTMİYOR

Bakan Selçuk ‘’Bakanlığımızca 2019 yılı Şubat ayında 20 bin öğretmenin atanması planlanmıştır. Daha sonraki yıllar için bir planlama yapılması mümkün olamamaktadır. Kontenjanlar ise öncelikle öğretmen istihdamında güçlük çekilen yerler olmak üzere, ihtiyaç olan alanlardaki doluluk oranları dikkate alınarak belirlenmektedir” dedi.

CHP’li Gürer ise Türkiye’de 100 bine yakın öğretmen açığının bulunduğunu savunarak, ‘’20 bin öğretmen ataması ile bu açık kapanmaz. Ücretli, sözleşmeli ve vekil adı altında yapılan atamalara da artık son verilmelidir. Boş kadrolar doldurulmalı ve tek kadrolu öğretmen uygulamasına geçilip sözleşmeli ve vekil öğretmenler de kadroya alınmalıdır” açıklaması yaptı.