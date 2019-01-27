Sözleşmeli öğretmenlik atamaları ne zaman yapılacak? Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri için geri sayım…

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecek. Tercihler herhangi bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne onaylatılacak. Adayların tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum”, “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum” seçeneklerinden birini mutlaka işaretlemesi gerekecek. Peki sözleşmeli öğretmenlik atamaları ne zaman yapılacak? Hangi bölüme ne kadar kontenjan ayrıldı? İşte bilinmesi gereken ayrıntılar…

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

3+1 yıl şeklinde hizmet edecek olan 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama tercihleri 28 Ocak – 1 Şubat 2019 tarihleri arasında alınacak. Ataması yapılacak 20 bin öğretmen için branşlara göre dağılım belli oldu. Buna göre en fazla atama 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğinde olacak. Bu branşı 2 bin 38 ile İngilizce ve 1.910 ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği takip ediyor. Öğretmen atamaları ise 7 Şubat 2019 tarihinde gerçekleşecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMALARI NASIL YAPILACAK?

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adayların puanlarının eşitliği hâlinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.

Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak. Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecek. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacak.

HANGİ BÖLÜME KAÇ KONTENJAN AYRILDI?

MEB, en fazla kontenjanı 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğine ayırdı. Din kültürü ve ahlak bilgisi için bin 910, İngilizce için 2 bin 38, ilköğretim matematik öğretmenliği bin 401, rehberlik bin 56, okul öncesi bin 601, özel eğitim bin 2, Türkçe bin 93, fen bilimleri/fen ve teknoloji öğretmenliği için 919 ve beden eğitimi öğretmenliği için de 845 kontenjan ayrıldı.