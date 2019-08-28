Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

Sözleşmeli öğretmenlik için başvuru yapmak istiyorsanız e Devlet ile işiniz oldukça kolay. Başvuru yaparken ihtiyacınız olan birçok bilgi ve belge de e Devlet de mevcut. Tek bir sayfa üzerinden adım adım tüm istenen bilgileri doldurmalısınız. Başvuru yaptıktan sonra bu başvurunuzu onaylatmalısınız. Nerede onaylatacağınızı da başvuru esnasında seçmelisiniz. Ayrıca başvuru yaparken İletişim bilgilerinizi eksiksiz doldurduğunuza emin olun. İşte, sözleşmeli öğretmenlik başvurusu ile ilgili bilmeniz gerekenler…

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

– e Devlet Kapısı’na T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın.

– Sağ üst kısımdaki arama çubuğuna “Sözleşmeli Öğretmenlik Başvurusu” yazın. (Direkt linki aşağıda bulabilirsiniz.)

– Açılan sayfada ilk atama ekranı göreceksiniz burada sizin yapmanız gereken alanınızı seçmektir. Ayrıca mezun olduğunuz üniversitenin tam ismini seçmeniz gerekiyor.

-Daha sonra 6 bölümlük bir sayfa var. Kişisel bilgiler bu alanda bulunuyor.

– Başvuruyu yapacağınız il, sınava girmek istediğini il gibi birçok farklı bilgiyi sisteme girmelisiniz. Tüm alanları eksiksiz doldurduğunuza emin olun

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI