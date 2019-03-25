Sözleşmeli öğretmenlik branş listesi: Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru tarihleri…

Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, sözleşmeli öğretmen atamak üzere başvuru alınacağı belirtilerek, atama yapılacak alanlar ile başvuruya esas olacak taban puan ve kontenjan listesi yani branş dağılımı listesi yayımlandı. Açıklamada, adayların başvuru yapabilmek için 2017 veya 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nda 50 ve üzerinde puan almış olması gerektiği ifade edildi. İşte sözleşmeli öğretmenlik atamaları için branş listesi…

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMALARI YARIN BAŞLIYOR!

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvuruların 26 Mart'ta başlayacağı bildirildi. MEB'in internet sitesinde 2019'da yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvim yayımlandı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI BRANŞ DAĞILIMI LİSTESİ

MEB’e bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik kapsamında sözleşmeli öğretmen atamak üzere başvuru alınacağı belirtilen duyuruda, ataması yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmenin branş dağılımlarına yer verildi.

Buna göre, atama yapılacak ilk 10 alan ile kontenjanları şöyle:

“Sınıf Öğretmenliği (2 bin 11), İngilizce (bin 960), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (bin 922), Okul Öncesi (bin 599), İlköğretim Matematik (bin 448), Özel Eğitim (bin 410), Rehberlik (bin 120), Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji (bin 149), Türkçe (bin 149), Beden Eğitimi (781)”

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Bakanlıkça yayımlanan takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin ön başvuruların alınması, sözlü sınav merkezlerinin ilanı ve sınav merkezi tercihlerinin alınması, 26 Mart-1 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacak. Adayların, sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin listesi ise 5 Nisan 2019’da yayımlanacak.

Sözlü sınavlar, 12-30 Haziran tarihlerinde yapılacak ve sınav sonuçları 4 Temmuz’da ilan edilecek. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz tarihinde alınacak, 16 Temmuz 2019’da sonuçlandırılacak.

Adaylar, konuyla ilgili detaylı bilgiye Bakanlığın internet sitesinden ulaşabilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

-Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

-Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

-Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.

Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.

-Adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum. “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

-Tercihlerine atanamayan adaylardan “9.5.2.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

-Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.