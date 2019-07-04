Geri sayım başladı! Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları saat kaçta açıklanacak?

30 Haziran’da son bulan mülakatların ardından gözler sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçlarına çevrildi. Sözleşmeli öğretmen olman isteyen vatandaşların sözlü sınavda da başarılı olması gerekiyor. Sözlü sınav sonuçlarının belli olmasının ardından atama tercihleri 30 Temmuz ile 5 Ağustos tarihinde alınacak. Daha önce açıklanan tarihlere göre ise öğretmenlik mülakat sınavı sonuçları ise 4 Temmuz yani bugün MEB tarafından duyurulması bekleniyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİ SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANIYOR

Takvime göre, 12-30 Haziran tarihleri arasında yapılan sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavlarının sonuçları bugün yani 4 Temmuz’da ilan edilecek. Fakat saat kaçta açıklanacağı hakkında MEB’den henüz bir bilgi paylaşılmış değil. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz’da alınacak, tercihlerin neticesi ise 16 Temmuz 2019 belli olacak.

20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama takvimi açıklandı. 20 bin sözleşmeli öğretmenin eğitim kurumu tercihleri 30 Temmuz-5 Ağustos’ta alınacak. Öğretmenlerin atama sonuçları 9 Ağustos’ta açıklanacak.

Bakanlığın internet sitesinden açıklanan “2019 mart sözleşmeli öğretmen atama duyurusu çerçevesinde başvuranların tercih ve atama işlemine ilişkin takvim”e göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri, 30 Temmuz-5 Ağustos’ta alınacak.

Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos’ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül itibarıyla göreve başlayacak.

TERCİH SÜRECİ NASIL OLACAK?

Sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecek. Bu adaylar, en fazla 20 eğitim kurumu için elektronik ortamda tercihte bulunabilecek.

Tercihler, aynı il veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecek. Tercihler, herhangi bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne onaylatılacak.