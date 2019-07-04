Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB duyuru sayfası…

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları bugün açıklanacak olması nedeniyle binlerce öğretmen mülakatta başarılı olmaları halinde başarılı olanlar tercihlerini yapmasının ardından sonuçlar 16 Temmuz 2019 belli olacak. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama takvimi geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Buna göre eğitim kurumu tercihleri 30 Temmuz-5 Ağustos’ta alınacak. Öğretmenlerin atama sonuçları 9 Ağustos’ta açıklanacak. Öğretmenlik mülakat sınavı sonuçları ise 4 Temmuz’da MEB tarafından duyurulacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SONUÇ SORGULAMA SAYFASI

MEB DUYURU SAYFASI

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

Takvime göre, 12-30 Haziran tarihleri arasında yapılan sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavlarının sonuçları bugün yani 4 Temmuz'da ilan edilecek. Fakat saat kaçta açıklanacağı hakkında MEB'den henüz bir bilgi paylaşılmış değil. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz'da alınacak, tercihlerin neticesi ise 16 Temmuz 2019 belli olacak.

ATAMA SONUÇLARI 9 AĞUSTOS’TA

20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama takvimi açıklandı. 20 bin sözleşmeli öğretmenin eğitim kurumu tercihleri 30 Temmuz-5 Ağustos'ta alınacak. Öğretmenlerin atama sonuçları 9 Ağustos'ta açıklanacak.