Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu mu? Sözleşmeli mülakat yeri bugün açıklanır mı?

Binlerce sözleşmeli öğretmen adayı mülakata nerede gireceğini merak ediyor. Büyük ilgiyle geri sayıma geçilen sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerlerinin bugün belli olması bekleniyor. MEB bünyesinde çalışmak isteyen adaylar sözleşmeli öğretmenlik başvurusunun ardından mülakat için odaklandı. Peki sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? İşte sözleşmeli öğretmenlik ile ilgili detaylar…

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerlerinin Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet adresinde 5 Nisan tarihinde açıklanması bekleniyor. Sözlü sınavlar ise 12 – 30 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Sözlü mülakat sonuçları ise 4 Temmuz tarihinde açıklanacak.

8 – 10 Temmuz tarihleri arasında sözlü mülakat sonuçlarına itiraz edilebilecek. Kesinleşmiş sonuçlar 16 Temmuz 2019 tarihinde MEB tarafından ilan edilecek.

ÖĞRETMEN ATAMALARI NASIL YAPILIYOR?

Tercih işlemlerinin ardından atama işlemleri şu şekilde yapılıyor; Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştiriliyor.

Adayların puanlarının eşitliği hâlinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınıyor, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirleniyor.

ÖĞRETMEN ADAYLARINDAN ATAMA SONRASINDA HANGİ BELGELER TALEP EDİLECEK?

Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir:

1-Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da e-devlet üzerinden aldıkları diploma belgesi,

2-Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,

3-Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,

4-Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği,

5-Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

6-Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

7-Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,

8-Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BRANŞ DAĞILIMLARI NASIL OLACAK?

Kurumun yaptığı açıklamaya göre atamalarda branş dağılımları şu şekilde olacak; Sınıf Öğretmenliği (2 bin 11), İngilizce (bin 960), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (bin 922), Okul Öncesi (bin 599), İlköğretim Matematik (bin 448), Özel Eğitim (bin 410), Rehberlik (bin 120), Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji (bin 149), Türkçe (bin 149), Beden Eğitimi (781)