Sözleşmeli öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları…

Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimine göre sözleşmeli öğretmen atama tercihleri 30 Temmuz ile 5 Ağustos tarihinde alınacak. Atamalar ise 9 Ağustos’ta yapılacak. Öğretmenler 2 Eylül’de göreve başlayacak. sözleşmeli öğretmenlik mülakat sınavı sonuçları ise 4 Temmuz’da MEB tarafından duyurulacak.

9 AĞUSTOS’TA GÖREVE BAŞLANACAK

Takvime göre, 12-30 Haziran tarihleri arasında yapılan sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavlarının sonuçları 4 Temmuz’da ilan edilecek. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz’da alınacak, tercihlerin neticesi ise 16 Temmuz 2019 belli olacak.

20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama takvimi açıklandı. 20 bin sözleşmeli öğretmenin eğitim kurumu tercihleri 30 Temmuz-5 Ağustos’ta alınacak. Öğretmenlerin atama sonuçları 9 Ağustos’ta açıklanacak.

Bakanlığın internet sitesinden açıklanan “2019 mart sözleşmeli öğretmen atama duyurusu çerçevesinde başvuranların tercih ve atama işlemine ilişkin takvim”e göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri, 30 Temmuz-5 Ağustos’ta alınacak.

Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos’ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül itibarıyla göreve başlayacak.