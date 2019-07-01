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Sözleşmeli öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları…

Sözleşmeli öğretmenlerin tercih ve atama takvimi daha önce MEB tarafından yayımlanmıştı. 30 Haziran'da son bulan mülakatların ardından gözler sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçlarına çevrildi. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yani sözlü sınav sonuçlarının 4 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.

12:38 -
Haberler Eğitim
Sözleşmeli öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları…

Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimine göre sözleşmeli öğretmen atama tercihleri 30 Temmuz ile 5 Ağustos tarihinde alınacak. Atamalar ise 9 Ağustos’ta yapılacak. Öğretmenler 2 Eylül’de göreve başlayacak. sözleşmeli öğretmenlik mülakat sınavı sonuçları ise 4 Temmuz’da MEB tarafından duyurulacak.

9 AĞUSTOS’TA GÖREVE BAŞLANACAK

Takvime göre, 12-30 Haziran tarihleri arasında yapılan sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavlarının sonuçları 4 Temmuz’da ilan edilecek. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz’da alınacak, tercihlerin neticesi ise 16 Temmuz 2019 belli olacak.

20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama takvimi açıklandı. 20 bin sözleşmeli öğretmenin eğitim kurumu tercihleri 30 Temmuz-5 Ağustos’ta alınacak. Öğretmenlerin atama sonuçları 9 Ağustos’ta açıklanacak.

Bakanlığın internet sitesinden açıklanan “2019 mart sözleşmeli öğretmen atama duyurusu çerçevesinde başvuranların tercih ve atama işlemine ilişkin takvim”e göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri, 30 Temmuz-5 Ağustos’ta alınacak.

Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos’ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül itibarıyla göreve başlayacak.

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