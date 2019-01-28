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2019 sözleşmeli öğretmenlik ilkatama.meb.gov.tr başvuru ekranı: Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nasıl yapılacak? Kılavuz yayınlandı mı?

Sözleşmeli öğretmenlik için başvuru günü geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmenliğe dair tercih başvurularının bugün başlayacağını açıkladı. Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman bitecek? İşte yapılan açıklamalar ve tercih adımları...

14:06 -
Haberler Eğitim
2019 sözleşmeli öğretmenlik ilkatama.meb.gov.tr başvuru ekranı: Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nasıl yapılacak? Kılavuz yayınlandı mı?

Sözleşmeli öğretmenlik için tercih başvuruları tarihi geldi. Öğretmenlik tercih başvuruları, 1 Şubat 2019 tarihinde sona eriyor. MEB atamaların nasıl gerçekleşeceğini resmi web sitesinde açıkladı. Adaylar bugünden yani 28 Ocak'tan 1 Şubat'a kadar sözleşmeli öğretmenlik tercihlerini yapabilecekler. Peki süreç nasıl işleyecek?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI

HANGİ BÖLÜME KAÇ KONTENJAN AYRILDI?

MEB, en fazla kontenjanı 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğine ayırdı. Din kültürü ve ahlak bilgisi için bin 910, İngilizce için 2 bin 38, ilköğretim matematik öğretmenliği bin 401, rehberlik bin 56, okul öncesi bin 601, özel eğitim bin 2, Türkçe bin 93, fen bilimleri/fen ve teknoloji öğretmenliği için 919 ve beden eğitimi öğretmenliği için de 845 kontenjan ayrıldı.

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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ADIMLARI

-Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

-Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

-Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.
Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.

-Adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum. “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

-Tercihlerine atanamayan adaylardan “9.5.2.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

-Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.

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Son güncelleme: android-time 14:34 28.01.2019
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