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Sözleşmelik öğretmenlik ne demek?

Sözleşmeli öğretmenler, kadrolu öğretmenlerin sahip olduğu bazı özlük haklarına sahip değildir. Ayrıca sözleşmeli öğretmenler atanma yeri seçemez ve tayin isteyemez. Peki sözleşmeli öğretmenlik tam olarak ne anlama gelir? Sözleşmeli öğretmenlerin görev ve yetkileri nelerdir?

Sozcu.com.tr
09:37 -
Haberler Eğitim
Sözleşmelik öğretmenlik ne demek?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak görev alan sözleşmeli öğretmenler kadrolu öğretmenler ile aynı görevi yapsa da haklar kapsamında farklılaşır. Öte yandan sözleşmeli öğretmenlik süresi ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan yapılan son açıklamada; 2023 vizyonu ile eğitimde istediğimiz seviyeye çıkacağımıza inanıyorum. Sözleşmeli öğretmenliği yeniden düzenliyoruz. 4 artı 2 olmak üzere toplam 6 yıl olan sözleşme süresini 3 artı 1 toplam 4 yıla indiriyoruz’ denilmişti. İşte sözleşmeli öğretmenlerin görev ve yetki alanları…

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK NE DEMEK?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan sözleşmeli öğretmenler KPSS puanından ve sözlü mülakattan başarı ile geçmelidir. Sözleşmeli öğretmenler haftalık 15 saat çalışarak bunun karşılında maaş hak ederler. Kadrolu öğretmenler de çalışma saatleri aynıdır. Sözleşmeli öğretmenler görev süresince öğretmen performans puanı için sürekli olarak çalışmakta ve kendini geliştirmeye çalışmak zorundadır.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİN GÖREVLERİ

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev alan sözleşmeli öğretmenler kadrolu öğretmenlerle aynı yetkilere sahiptir. Ders verme ve öğrencilerin ilgili ders ile ilgili bilgi düzeyini ölçmek için sınav yapma yetkileri vardır.

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