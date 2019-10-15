Telafi eğitimi kesinleşti

Türkiye’nin Suriye’de olası bir askeri müdahalede bulunması durumunda Suriye’yle sınır komşusu Şanlıurfa, Kilis, Hatay ve Gaziantep illerinin eğitim yöneticileri, öğretmen ve öğrencilerinin ne yapmaları gerektiğiyle ilgili hiçbir hazırlık yapılmadığı ortaya çıkmıştı. Sınır ötesi müdahale haberimizden 1 gün sonra başladı. Milli Eğitim Bakanlığı da hızla okulları tatil etti. Operasyonun 7'nci gününde MEB, bölgedeki 2 milyon öğrencinin okula gidememesi nedeniyle geri kalmaması için harekete geçti.

Safran başkanlık etti

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran başkanlığında kurulun ilk toplantısını dün gerçekleştirdiği bildirildi. Okulların tatil edildiği tüm bölgelerde öğrencilerin eğitim süreçlerinin telafisi için yapılacaklar planlanıyor. 2 milyon öğrenci ve 200 bine yakın öğretmeni ilgilendiren düzenlemede yerel sendika temsilcileri ve eğitim yöneticilerinin de görüşüne başvurulacak.

Hızlandırılmış eğitim istendi

Bölgedeki eğitimcilerin; MEB'in bu yıl ilk defa uygulayacağı 18-22 Kasım 2019 tarihindeki ilk ara tatilin yalnızca operasyon bölgesindeki öğrenciler için hızlandırılmış eğitime alınmasını önerdikleri öğrenildi. Öneriyle ilgili henüz kesin bir karar alınmadığı da bildirdirdi. 18-22 Kasım 2019 tarihindeki ara tatil 1 hafta olarak planlanmıştı. Operasyon nedeniyle de öğrenciler, bölgesel olarak değişkenlik gösterse de ortalama 1 haftadır okullarına gidemiyorlar.

İlk ara tatil 18 Kasım'da

Öte yandan 1.Dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında olacak. 13 Nisan 2020’de ikinci dönem başlayacak. 19 Haziran 2020 tarihinde 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

5 ildeki öğrenci-öğretmen sayıları şöyle;

Kilis: 168 okulda, 35 bini Türk, 25 bini Suriyeli 60 bin öğrenci ve bin 740 öğretmen var.

Şanlıurfa: 2 bin 228 devlet okulunda 594 bin 761 öğrenci. Özel okullar ve diğer eğitim kurumlarıyla sayı 800 bine çıkıyor. Suriyeli öğrencilerle 870 bin 670 çocuk ve 24 bin 740 öğretmen var.

Hatay: Bin 266 okulda 20 bin öğretmen ve 400 bin öğrenci var.

Gaziantep: 30 bin 443 öğretmen ve 562 bin öğrenci eğitim görüyor.

Mardin: 9 bin 819 öğretmen ve 249 bin 190 öğrenci