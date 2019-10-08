Suriye’ye operasyon başlarsa 2 milyon öğrenci ne olacak?

Suriyeli çocuklar da dahil 1 milyon 892 bin öğrencinin okuduğu sınır illerinde, 130 bin 403 öğretmen görev yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na seslenen bölgedeki eğitim yöneticileri ve sendika başkanları; “Bölgede çok hareketli bir savaş durumu var. Çok endişeliyiz” dedi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri de kendilerine öğrenci ve öğretmenlerle ilgili bu olağanüstü durum konusunda bilgilendirme yapılmadığını söyledi.

“Bölgede savaş hali var. Çok endişeliyiz”

Türk Eğitim Sen Kilis İl Başkanı Osman Boybeyi, “Kilis'in Öncüpınar ve Çobanbey sınır kapılarından Suriye'nin Azez bölgesine sevkiyat yapılıyor. Olağanüstü durumlarda ne yapacağımızla ilgili bilgi verilmelidir. Şu ana kadar kimse bilgi vermedi. Bir savaş halinde ya da kimyasal bir saldırı olduğunda okullarımız, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, vatandaşlarımız ne yapacağını bilmiyor. Okullarımızda, yılda bir kez yapılan sivil savunma tatbikatları da zaten yetersizdir. Çok endişeliyiz. Bölge çok hareketli ve bir savaş durumu var. Gece boyunca, sınıra askeri sevkiyatlar yapıldı. Olağanüstü bir durumda yani müdahale başladığında öğrenci, öğretmen, veli, okul idaresi ne yapmalı? Devletimizin bilgi vermelidir” dedi.

“Bölge sakin ama tetikte bekliyoruz”

Türk Eğitim Sen Şanlıurfa İl Başkanı Hikmet Karakuş, “Devletimiz büyüktür. Eğitimde, sağlıkta da gerekenleri yapacaktır. Ancak şu ana kadar okullarımıza da, eğitim yöneticilerine de il müdürlerine de bir uyarı yazısı gelmedi. Çocuklara da, öğretmenlere de herhangi bir eğitim verilmedi. Şanlıurfa şu anda sakin görünüyor. Yine de herkes kendince hazırlıkta ve tetikte bekliyor” diye kaydetti.

Olası askeri operasyondan en çok etkilenmesi beklenen 4 ildeki öğrenci-öğretmen sayıları şöyle;

Kilis: 168 okulda, 35 bini Türk, 25 bini Suriyeli 60 bin öğrenci ve bin 740 öğretmen var.

Şanlıurfa: 2 bin 228 devlet okulunda 594 bin 761 öğrenci. Özel okullar ve diğer eğitim kurumlarıyla sayı 800 bine çıkıyor. Suriyeli öğrencilerle 870 bin 670 çocuk ve 24 bin 740 öğretmen var.

Hatay: Bin 266 okulda 20 bin öğretmen ve 400 bin öğrenci var.

Gaziantep: 30 bin 443 öğretmen ve 562 bin öğrenci eğitim görüyor.