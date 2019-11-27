Tarih verildi, günler kaldı! 2019 KYK bursları ne zaman yatacak?

KYK burs ve kredi sonuçlarının belli olmasının ardından burs ödeme tarihleri merak ediliyor. KYK ödemeleri Ziraat Bankası aracılığı ile öğrencilerin hesaplarına yatırılacak. Burs ve kredi ödemeleri genelde ayın ilk on günü içinde yatıyor. İşte KYK burslarının yatırılacağı tarihe dair detaylar…

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

KYK'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, taahhütnamesini onaylayan öğrencilere kasım ayı sonunda ekim ve kasım olmak üzere iki aylık ödeme yapılacağı bildirildi.

2019 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira.

Yıllık düzende ödemeler T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında hesaplara yatıyor. Buna göre, TC Kimlik Numarasının son hanesi 0 olanlar her ayın 6’sında, 2 olanlar her ayın 7’sinde, 4 olanlar her ayın 8’inde, 6 olanlar her ayın 9’unda, 8 olanlar her ayın 10’unda ücretlerini alabiliyor.