Tarih yaklaştı! Okullar ne zaman açılacak? Ara tatiller ne zaman?

Geri sayım başladı ve okulların açılacğaı tarih yaklaştı. Bu yıl MEB bir değişikliğe giderek ara tatil sistemini değiştiriyor. Peki yaz tatili ne zaman bitecek? Uzmanlar yaz tatilinin çok uzun olmasının öğrencilerin bir yıl boyunca öğrendiklerini unutmalarına neden olabileceğini belirterek ailelere çeşitli önerilerde bulunuyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5’inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9’uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 5-6 Eylül 2019 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.

YAZ TATİLİNDE NE YAPMALI, NE YAPMAMALI?

Yaz tatilinde çocuk ve gençlerin sanal dünyadan mümkün olduğunca uzak tutulması, oyunla ve doğada vakit geçirmesi, imkanı olan ailelerin çocuklarına “köy hayatı” deneyimi yaşatması öneriliyor.

Uzmanlar ailelere, okulların kapanmasıyla 3 aylık yaz tatiline giren çocuk ve gençlerin gelecek eğitim-öğretim yılında adaptasyon sorunu yaşamaması ve teknolojiye bağımlı hale gelmemesi için yapılması gerekenler konusunda tavsiyelerde bulundu.

Sanal dünyadaki tehlikelerin çocukların ruhsal yapısını bozabildiğine işaret eden Unay, ailelerin bu konuda dikkatli olmasını istedi. Tatilde internet kafede saatlerce vakit geçiren, evinde odasından çıkmayan ve elinden mobil cihazını düşürmeyen çocukların aile, akraba ve arkadaşlarından hızlıca uzaklaştığını vurgulayan Unay, “Bundan 20 sene önceki çocukluk ile bugünün çocukluğu çok farklı. Sokaklar artık o eski sokaklar değil. Arkadaşlıkların dahi ‘sanal’ olduğu bu dönemde çocuklarımızın yeniden oyunla ve doğayla buluşması gerekiyor.” diye konuştu.

Unay, çocukların yardımlaşmayı, sevgiyi ve saygıyı öğrenmelerinin gelecek açısından önemini vurgulayarak, siber zorbalığı bertaraf edebilmeleri için de teknolojik aletleri ve sosyal platformları daha verimli kullanabilmelerinin sağlanması gereğine dikkati çekti.

2019 – 2020 YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MEB TAKVİMİ

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.

1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020’de ikinci dönem başlayacak.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.