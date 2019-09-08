Tarihi iki lisede ‘bekçi’ krizi

Tarihi lisenin 940 öğrencisi ve bahçesinde bir kız yatakhanesi var. 226 öğrenci de bu yatakhanede İstanbul Erkek Lisesi'nde okuyan kız öğrencilerle yatılı okuyor. Türkiye birincilerinin girebildiği İstanbul Erkek Lisesi'nin öğrencileri de aynı okulun bahçesindeki yatakhaneyi ortak kullanıyor. Türkiye'yi yönetenlerin yetiştirildiği tarihi iki lisenin gündemini okullar açılırken ‘Bekçi' meşgul ediyor. İlginç olay şöyle: “Geçtiğimiz dönemde Bekçi R.K., temizlik personeli eşi B.K. ile bu okulda yatılı görev yapmış ardından görevlerine son verilmiş. Müdür Necati Şaşmaz, 2019-2020 yılında görevlerine devam etmeleri için Cağaloğlu Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği'ne yazılı bir dilekçeyle başvurarak, bekçi R.K., eşi B.K. ve diğer personel H.T.'nin yeniden işe alınmalarının onaylanmasını istedi. Okul Aile Birliği yönetimi de “İşe alınması talep edilen bekçi R.K.'nin Bipolar Duygulanım Bozukluğu teşhisiyle yüzde 40 engelli olduğunu gösteren 2016 yılı tarihli Heyet Raporu'nu ekleyerek Şaşmaz'ın isteğini reddetti. Ancak bu krizin hala sürdüğü öğrenildi. Veliler ise çok endişeli olduklarını dile getirdi.