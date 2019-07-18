Tavan ve taban puanlar üniversite seçiminde önem taşıyor! İşte her bölümün ve üniversitenin puanları…

Adaylar ais.osym.gov.tr adresi üzerinden YKS sonuçlarını ve başarı sıralarını öğrendiler. Tercih edecekleri üniversitelerin kontenjanlarını tavan ve taban puanlarını dikkate alarak seçimlerini yapacaklar. Üniversitelerin taban ve tavan puanları belli fakat ÖSYM kontenjanları henüz açıklamadı.

YKS KONTENJAN KILAVUZU YENİDEN YAYINLANACAK

Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.” denildi.

YKS SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS tercihleri 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak. Ayrıca YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınlandı ancak bu yayınlanan kılavuz ön bilgilendirme amacı taşıyor.

ÜNİVERSİTE KONTENJAN KILAVUZU

ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI TABLO – 3

ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI TABLO – 4

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.

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SINAVDA BİR SORU İPTAL EDİLDİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruda, 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde uygulanan 2019-YKS'ye ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı ifade edildi.

Duyuruda, şunlar kaydedildi: “2019-YKS'ye ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup, 16 Haziran 2019 tarihinde uygulanan 2019-YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) temel soru kitapçığındaki ‘Türk dili ve edebiyatı sosyal bilimler -1′ testinin 33 numaralı sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir.”