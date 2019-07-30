Tercih sayısı değişti: Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri bugün başlıyor! MEB sistemi açıldı mı?

Adaylar heyecanla sözleşmeli öğretmenlik tercihlerini yapmak istiyor. Bugün başlaması beklenen sözleşmeli öğretmenlik tercihlerinde ön başvuru ekranı henüz açılmadı. MEB sözleşmeli öğretmenlik başvuru sisteminin ne zaman açacağına dair henüz bir açıklama paylaşmadı. Adaylar başvurularını 5 Ağustos’a kadar yapabilecekler.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.

Atama sonuçları, MEB’in https://personel.meb.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak.



TERCİH SAYISI ARTTI

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan, “Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, sözleşmeli öğretmenliğe atanma istediğinde bulunanların daha önce en fazla 20 olan tercih hakkı, 40'a çıkarıldı. Öğretmen adayları, 40 okul tercihi yaptıktan sonra da 41'inci tercihi açarak herhangi bir kuruma yerleşmek istediklerini de kabul etmiş olacak.