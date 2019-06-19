Genel olarak yurt dışında okumak ya da yaşamak isteyenlerin İngilizce seviyesini belirleyen, okuma, dinleme, konuşma ve yazma olarak 4 bölümden oluşan TOEFL hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik… TOEFL nedir? Kimler TOEFL’a girebilir? İşte cevaplar…

TOEFL NEDİR?

1964 yılnda ilk kez Test of English as a Foreign Language (TOEFL) olarak düzenlenen Yabancı Dil Olarak İngilizce Sınavı, önceleri Amerika Birleşik Devletleri (ABD) üniversitelerine girişte istenen bir test iken, günümüzde dünya çapında Birleşik Krallık (İngiltere, Kuzey İrlanda, Galler ve İskoçya), Hollanda, İsveç, Yeni Zelanda, Avustralya, Singapur ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu 130 ülkede 9000'den fazla üniversite ve kurum tarafından kabul görmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli kar amacı gütmeyen Educational Testing Service (ETS) tarafından tasarlanan TOEFL'ın puan sınırlaması 0 ila 120 arasında değişiyor. TOEFL sonucuna göre öğrenci ya da çalışan alacak olan her kurum kendi taban puanını belirlemektedir.

TOEFL, Okuma, Dinleme, Konuşma ve Yazma olarak 4 bölümden oluşur. Her bir bölüm 30 puan üzerinden hesaplanır. İnternet tabanlı olarak yapılan sınav, hem otomatik okuyucular hem de insanlar tarafından okunur. Sınavlar iki haftada bir yapılmaktadır. Dünya genelinde 165 ülkede düzenlenen bu sınava yazılı olarak katılabileceğiniz gibi, internet üzerinden de katılmanız mümkündür.

KİMLER TOEFL’A GİREBİLİR?

Dünya çapında 30 milyondan fazla kişi, İngilizce dil yeterliğini göstermek için TOEFL sınavına girmiştir. Ortalama İngilizce beceri seviyesi Orta ile İleri arasında değişir.

– Bir yüksek öğrenim kurumunda eğitim almak isteyen öğrenciler

– İngilizce dili öğrenim programına kabul edilenler ve edilmeyenler

– Burs ve sertifika adayları

– İlerlemelerini izlemek isteyen İngilizce dili öğrencileri

– Vize başvurusu yapan öğrenciler ve işçiler