Tokat’ta okullar yarın tatil mi? İşte öğrencileri ilgilendiren önemli açıklama!

Tokat’ta etkili olan kar yağışı nedeni ile 623 köy yolundan 469’u ulaşıma kapandı. Öğrenciler 17 Ocak Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü konu ile ilgili öğrencileri ilgilendiren bir açıklama yaptı. İşte ayrıntılar...

Tokat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 17 Ocak perşembe günü ilk ve orta dereceli okullarda bir gün süre ile eğitime ara verildi. Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda eğitime ara verildiği kaydedildi. Açıklamada, “Öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için, 17 Ocak 2019 Perşembe günü (yarın) resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerimiz ile birlikte özel eğitim, özel öğretim okul ve kurumlarımız ve yaygın eğitim kurumlarımızda il geneli eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir”denildi.

Kentteki kış şartları nedeniyle Tokat- Sivas Karayolu Yatmış mevkisinde çok sayıda araç mahsur kaldı. Araçtakiler, polisi ve 112 Acil’i arayarak yardım istedi. Mahsur kalanları kurtarmak için Karayolları ekipleri araçlarla çalışma başlatırken, AFAD ekipleri ve arazi aracı bulunan Tokat Extrem Spor Kulübü üyeleri de yolda kalan kişilere yardım etti. Yeşilyurt ilçesinden Tokat’a öğretmenleri taşıyan servis minibüsü de yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldı. Servis aracı köylüler tarafından traktörle çekilerek kurtarıldı. Mahsur kalan öğretmenler Çamlıbel beldesine götürülerek misafir edildi. Karla birlikte Tokat-Sivas Karayolu da ulaşıma kapandı. Bu yöne hareket halindeki araçlar Geyras mevkisinde trafik ekiplerince beklemeye alındı. Karayolları ekipleri yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

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