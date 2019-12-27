Tüccarları eğitimde istemiyoruz

İnsan yetiştiriyoruz, tüccar değiliz. Eğitim, milyarlara uzaktır. Öğrencilerin, gurur veren başarıları tek servetimizdir.

Veliler, güvenmemekte çok haklı. Sektörü, tüccarlar batırıyor. Bedelini eğitimciler ödüyor. MEB, acil tedbir almalıdır

Eğitimcilerin, ‘Yılın Yaşam Boyu Eğitim Onur Ödülü' verdiği Tüm Özel Öğretim Kurumları (TÖDER), Özel Eğitim Öğretim Derneği (ÖZDEBİR) Kurucu Başkanı ve Kavram Eğitim Kurumları Kurucu Onursal Başkanı Bahattin Durmuş, eğitimde yaşanan gelişmeleri SÖZCÜ’ye değerlendirdi.

9 ÇOCUKLU EVİN OĞLU

49 yıllık emek verdiği eğitim camiasında ‘Bahattin Ağabey’, burslu okuttuğu binlerce yoksul öğrencinin ise ‘Bahattin Baba’ dediği Bahattin Durmuş (67), Kars’ın Arpaçay İlçesi’nde, ticaret ve hayvancılıkla geçinen Beysefa ve Zernişan Durmuş’un 9 çocuğundan biri olarak doğmuş. Atatürkün kurduğu Cumhuriyet sayesinde aldığı eğitimle Arpaçay'daki ilk ve orta dereceli eğitiminden sonra daha 17 yaşında M.Ü. İktisadi ve Ticari İlimler’i kazanınca, İstanbul’a gelmiş. Vezneciler’de, yurda yerleşmiş.

ROBİN HOOD’LUK YILLARI

Babasının, ‘Oğlum ne kadar para göndereyim?’ teklifini, ‘Kardeşlerine haksızlık olur’ diye reddetmiş. Laleli’de bir dershanede daha öğrenciyken katip olmuş. Gazeteci Savaş Ay, Acıbadem Sağlık Grubu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, karikatürist Erdil Yaşaroğlu gibi çok sayıda sanatçı, siyasetçi, hukukçu, profesör öğrencisi olacaktı.

1970'lerdeki o günleri Durmuş, “Fakir çocuklarına dersi bedava anlatırdım. Zenginlerden 100 dolar alırdım” diye anlatıyor. Asgari ücret, maaşına dokunmazmış. Yemeğini dershanede yer ve yurtta yatarmış. Okula yürür, tek bir otobüs bileti bile harcamazmış. Günde 15 saat çalışırmış.

Üniversite son sınıfta patronun karşısına çıkarak, “4 yılda 1 gün bile izin yapmadım. Dershaneciliği artık öğrendim. Katiplik beni mutlu etmiş” diyerek istifa eder. Biriktirdikleriyle 1974'te Laleli'de küçük bir bina kiralamış. Kavram Dershanesi'ni kurup tebeşiri eline almış.

KIZILTEPE’DEN KORDON’A

Mardin Kızıltepe’den İzmir Kordon’a kadar 24 ilde, anaokulundan dershaneye 36 özel okul, 65 dershane ve bir de Kavram MYO adlı 102 eğitim kurumu açtı. Durmuş'un okullarındaki 16 bin öğrenciden, 1.500’ü ücretsiz eğitim aldığı gibi ceplerine harçlıkları da konuluyor. 49 yıl boyunca, 102 okulda, 800 bin öğrenci okutan Başkan Bahattin Durmuş, dededen toruna üç kuşağı yetiştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

TASDiKNAMEDEN TIP FAKÜLTESiNE

Dershanesinde bir öğrenci, sürekli öğretmenler ve arkadaşlarıyla kavga ediyordur. Dersleri de çok kötüdür. Sorun çıkardığı için atılacaktır. Tasdikname, son imza olarak önüne gelir. Çocuğu çağırtır, “Oğlum derdin ne?” senin diye sorar. Anne-baba ayrılmış. Çocuğu bıraktıkları dedesi emekli maaşıyla senetleri ödeyemiyor. Sınıf arkadaşlarının alay etmesinden korktuğu için atılmak istiyordur. Çocuğu oturtan Durmuş, senetleri ister ve yırtıp atar. “Oğlum artık tek kuruş borcun yok” der. Çapa Tıp’ı bitiren o çocuk, şimdi Türkiye’nin ünlü bir profesörü…

‘Milyarları hedefleyenler durdurulsun'

– Türkiye'deki eğitim sektöründe başkalarının öyle konuştuğu milyarlar yok, olmasın da.

– Eğitimcinin tek serveti çocuklardır. Milyarları kazanma derdi olanları sektörde istemiyoruz…

– Diploması olmayan eczane açamıyorsa, MEB’de önüne gelene okul açma izni vermemeli.

– Devletimiz, eğitimden kazandığını eğitime harcamayanı takibe alırsa veliler mağdur olmaz.

– Öğretim Kurumları Kanunu acil değişmeli. Sektör temsilcileri olarak teklif sunacağız.

– Öğrencilerin kafası siyaset, din vb. kavramlarla karıştırılmadan bilimsel eğitim verilmelidir.

– Eğitimci olarak biz sadece okuttuğumuz değil okutamadığımız çocuklardan da sorumluyuz.

– Öğrenciler en çok sık değişen müfredat ve sistemden zarar görüyor.

Siyaset yerine öğrenci

Turgut Özal'dan Bülent Ecevit’e, Süleyman Demirel’den Erdal İnönü’ye bir çok kez davet alan Durmuş, siyaset yerine öğrencilerini seçer. Demirel, “Bahattin, akıllı çocuksun. Türkiye’nin aklını keşfediyorsun” diyecektir. Köy Enstitüsü'ndeki öğretmenleri örnek alır. Bir gün mezhepsel farktan intiharın eşiğine gelen aşık öğrencisini çatıdan alır. Gidip, kızı babasından isteyip evlendirir.

Mavi Melekler'in eniştesi

39 yıl önce, “Hayatta en büyük şansım” dediği Fevziye Hanım'la hayatını birleştirir. Bu evlilikten, M.Ü İşletme mezunu kızı Deste ve İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme mezunu oğlu Mehmet doğar. Eşi, Okmeydanı SSK'da 17 yıldır gönüllü ‘Mavi Melek' olup kanser hastalarına moral verirken, ‘Mavi Meleklerin eniştesiyim' diyen Durmuş'da bir çok kez sponsor olacaktır.