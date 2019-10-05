Türk öğretmenlere uluslararası diploma

BM TÜRKİYE TEMSİLCİSİ

3 kıta, 10 ülke, 9 üniversite, 3 dil okulu, 9 fakülte, 46 lisans proğramı, 4 enstitü ve 27 bin öğrenci, bin 658 akademisyeni olan BAU, yükseköğretimde bilinenleri yıkıyor. İlk 500 üniversite arasına girme hedefi için Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları'ndaki 200 bin öğrenci, öğretmenler, yükseköğretimdeki kırılma noktalarına, raporlarla ayna tutuyor

CAMBRİDGE'LE ANLAŞMA

BAU Global'in öğretmen kökenli Başkanı Enver Yücel ve yine öğretmen kökenli Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz'in bu çabaları karşılık gördü. Kanada'daki Fulford Akademi ve İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'yle, Uluslararası Öğretmenlik' anlaşması yapıldı. Öğretmenler, İngilizce'den sonra, Sınıf Öğretmenliği'ni de artık dünyanın her yerinde yapabilecek.

EN GENÇ KADIN REKTÖR

Türkiye'deki 207 üniversite içerisindeki 19 kadın rektörden en genci olan ve kendisini ‘Eğitim Teknologu' diye tanımlayan Prof.Dr.Şirin Karadeniz(42), gelişmeleri SÖZCÜ'ye şöyle anlattı: “Eğitim, saate benzer. Sınav sistemi, ölçme-değerlendirme, müfredat öğretmen gibi alt bileşenler, çarklar tek tek değişirse saat çalışmaz. Bu haliyle, mucize beklemek imkansızdır. Başkanımız Enver Yücel'le, ülke geleceğiyle ilgili ortak dertlerimiz var. Öğretmenlikmesleğinin, itibarını geri kazandırmak istiyoruz. Eğitim Fakültesi'ndeki öğencilerim Fulford'da uluslararası öğretmenlik eğitimi alıyor. Teklif bile aldılar. Cambridge'le 4 bin 500 kişi Celta-Delta denilen Uluslararası İngilizce Öğretmenliği'ne başlıyor. Yabancı öğretmenler, Türkiye'de çalışıyordu. Türk öğretmenler de artık, yurtdışında çalışabilecek.”

CEO'LARA ÖĞRENCİ MENTÖR

Rektör Karadeniz; “Dünya artık üniversitelerin, ‘var olma' nedenlerini tartışıyor. Meslek kazandırmak, tek başına yetmiyor. Gençlere, 21. Yüzyıl'ın bilgi-birikimi, sosyo-kültürel altyapısı kazandırılmalıdır. İş yaşamına, eğitimin transferinde sorunlar var. CO-OP'u kurduk. Ters mentörlükle, öğrenciler artık Ceo'lara mentör oldu” dedi

BOSTON'DAKi ALKIŞ SESi

TÜRKLERİN artık, Boston'da buluşlarıyla alkışlandığını görme hayalini anlatan Karadeniz, “Yeni nesil, çok bilinçli. Öğrencinin her alanda, sesi duyulmalı. Yoksa, buluşların alkış sesini de, duyamayacağız ”diyor.

TÜRKiYE'NiN LÜKSÜ YOK

YETENEKLİ gençlere verilen eğitimi yetersiz bulan Karadeniz, “Türkiye'nin, tek çocuğu kaybetme lüksü yok. 10 bin dolar orta gelir tuzağından yukarı zıplamak için teknolojik atılımı bu çocuklar yapacak” dedi.

YÖK KOTAYI KALDIRMALI

DÖNÜŞÜM için, Harvard'tan aldıkları Dünya Vatandaşlığı dahil, tüm deneyimlerini, YÖK ve MEB'e aktardıklarını kaydeden Karadeniz, yüzde 2'lik yabancı akademisyen kotasının kaldırmasını öneriyor…