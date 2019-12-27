Türkiye İdil Biret’ini Viyana’ya kaptırdı!

10 YAŞINDA KONSERVATUARDA

Öğretmen Cemal Dağhan ve hemşire Songül Dağhan'ın kızı Gülce, doğuştan müziğe özel yetenekliydi. 7 yaşında, Mersin Devlet Opera Ve Balesi'ne alındı. Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na 10 yaşında girdi. Okul birincisi ve yüksek onur öğrencisi olarak mezun oldu. Birçok ülkede konser verdi. Martin Berkofsky, Gabriel Becheri, Ludmil Angelov ve Johann Schmidt gibi dünyaca ünlü isimlerle çalıştı. Çok sayıda uluslararası ödül aldı. Geçinebilmek için asgari ücretle 3 yıl ücretli öğretmenlik yaptı. Üniversitede ders verdi. Piyano solistlik dalında yüksek lisansı da bitirdi. İtalya'da önemli bir ödül alınca dönemin Kültür Bakanı Ömer Çelik, Gülce'ye piyano sözü verdi. Ancak beklenen piyano 5 yıldır gelmedi.

AĞLAYARAK VİYANA'YA GİTTİ

Anne Songül Dağhan, emeklilik ikramiyesiyle kızına eski bir piyano aldı. Yıldız piyaniste, tam bu sırada Avusturya'dan önemli bir teklif geldi. Doktora için tam bursla davet edilen genç sanatçı, “Hayat ve sanat mücadeleme burada devam edeceğim” diye ağlayarak Viyana'ya gitti.

NOT DEFTERi

– Yurt içi doktora burs başvuruları 10 Ocak 2020'ye kadar YÖK sitesinden yapılabilir.

– Aile birliği, sağlık, can güvenliği vb. öğretmen mazeret tayini başvuruları 2-7 Ocak 2020 tarihleri arasında kabul ediliyor.

– İkinci Yarıyıl Tatili, 17 Ocak- 3 Şubat 2020 tarihinde 2 hafta olacak. 19 Haziran’da 11 haftalık yaz tatili başlayacak.