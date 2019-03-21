Beklenen sonuçlar geldi! TUS sonuçları açıklandı… İşte TUS sonuç detayları…

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayları seçmek için gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) geçtiğimiz haftalarda gerçekleşti. TUS sınav sonuçları için nefesler tutuldu. TUS sınavı sonuçları açıklandı…

TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

TUS sonuçları ÖSYM tarafından kurumun sonuç açıklama sistemi üzerinden açıklandı. TUS sonuçları aşağıdaki link üzerinden kontrol edilebilir.

TUS SONUÇ SORGULAMA

AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ PUANININ HESAPLANMASI

Yerleştirme işlemi Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak sözleşmeli aile hekimleri için “Sözleşmeli Aile Hekimleri İçin Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Başvuru Puanı” hesaplanmasını isteyen adaylar bu alandaki “Sözleşmeli Aile Hekimiyim. Sözleşmeli Aile Hekimleri İçin Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Başvuru Puanımın (A) hesaplanmasını istiyorum.” seçeneğini işaretleyeceklerdir. Bu amacı taşımayan adaylar, bu alanı boş bırakacaklardır. Bu alanda işaretleme yapan adaylara “Sözleşmeli Aile Hekimleri İçin Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Başvuru Puanı” hesaplanacak, bu alanda işaretleme yapmayan adaylar için “Sözleşmeli Aile Hekimleri İçin Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Başvuru Puanı” hesaplanmayacaktır.