TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç görüntüleme ekranı…

01 Eylül 2019 tarihinde uygulanan 2019-TUS (2. Dönem) ve 2019-STS Tıp Doktorluğu (2.Dönem) sınavlarına ait sonuçlar açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına 18 Eylül 2019 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

TUS VE STS SINAV SONUÇLARI

TUS NEDİR?

TUS yani Tıpta Uzmanlık Sınavı, tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi alabilmeleri için girdikleri bir branş seçme sınavıdır. ÖSYM tarafından yılda iki kez; eylül ve nisan aylarında Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde yapılır. Sınav iki basamaktan oluşur. Bunlar Tıbbi Yabancı Dil sınavı ve Bilim sınavıdır. İlk sınav olan Tıbbi Yabancı Dil sınavında başarılı olan adaylar Bilim sınavına girerler. Bilim sınavından başarılı olan adaylar ise yapacakları tercihlere göre uzmanlık eğitimlerine kabul edilirler.