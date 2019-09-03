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Ücretli öğretmen başvuru şartları neler? Başvuru nasıl yapılır?

MEB, ücretli öğretmenlik başvurularını başlattı. Sisteme giren adaylar 'Milli Eğitim Bakanlığı/Ücretli Öğretmenlik Başvurusu' başlığına tıkladıktan sonra gerekli adımları takip ederek başvuru işlemlerini gerçekleştirecek. Peki ücretli öğretmen başvuru şartları neler?

16:00 -
Haberler Eğitim
Ücretli öğretmen başvuru şartları neler? Başvuru nasıl yapılır?

Ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. 29 Ağustos'ta başlayan ücretli öğretmenlik başvuruları 6 Eylül'da sona erecek.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Ücretli Öğretmenlik İçin Başvuru Dilekçesi

Diploma / Mezuniyet Belgesi / Çıkış Belgesinin Aslı ve Fotokopisi (Yurtdışı okul mezunlarından denklik belgesi)

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Pedagojik Formasyon Belgesi / Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans belgesi Fotokopisi, (Eğitim Fakültesi Mezunları hariç) (varsa)

KPSS Sonuç Çıktısı (varsa)

Sabıka Kaydı (e-devlet Sisteminden alınabilir)

Kurs/Seminer Belgesi (varsa)

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