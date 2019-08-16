Üniversite kayıt işlemleri ne zaman? Üniversite kayıtları hangi tarihte bitecek?

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından sıra üniversite kayıtlarına geldi. yerleştirme sonuç raporunu yayımlayan YÖK, raporda ÖSYS'ye başvuran aday sayılarında yıllar itibariyle artış yaşandığını, yükseköğretime olan talebin giderek artmaya devam ettiğini belirtti. Ayrıca, ÖSYS'ye başvuran aday sayısı 2006 yılında 1 milyon 678 bin 383 iken, 2017 yılında bu sayı 2 milyon 265 bin 844'e, 2018 yılında 2 milyon 381 bin 412'ye, 2019 yılında ise 2 milyon 528 bin 31'e ulaştı. Peki 2019 üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? İşte ek yerleştirmeler ve üniversite kayıt tarihleri…

YERLEŞEMEYENLER İÇİN BİR ŞANS DAHA OLACAK

YKS ek yerleştirme süreci, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra başlayacak. Ek yerleştirme tarihleri ÖSYM tarafından duyurulacak. Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak. Ek yerleştirme tercih ücreti 20 lira olacak. ÖSYM Yönetim Kurulunun Ocak 2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.

KAYIT HEYECANI BAŞLIYOR

YKS tercih sonuçları ÖSYM sayfasında erişime açıldı. Adaylar yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler. YKS yerleştirme sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos’ta yapılacak.

100 KİŞİDEN 81’İ YERLEŞTİ

2018-YKS Yükseköğretime Geçişte İl – Bölge Başarıları ve Nüfus Hareketliliği raporunda il ve bölge bazında yükseköğretime geçiş dinamiklerinin incelenmesi ile bu yıl örgün öğretim programlarında yükseköğretim kurumlarına toplam 824 bin 694 kontenjan tahsis edildi. 2006 ile 2019 yılları kıyaslandığında ise yükseköğretime talepteki (başvuran sayısı) artış yüzde 51 iken, arzdaki (kontenjan sayısı) artış yüzde 109 oldu. Önlisans ve lisans programlarında toplam kontenjan, 2018 yılında 839 bin 490 iken, 2019 yılında 824 bin 694 oldu.

“Bu yıl lisans programlarına yerleşen aday sayısı 409 bin 587 olurken, önlisans’a yerleşen aday sayısı 343 bin 874 oldu”

Lisans ve önlisans programlarındaki artışında devam ettiği görülürken, 2018 yılında lisans programlarına yerleşen aday sayısı 394 bin 945 iken bu yıl 409 bin 587, önlisans programlarına yerleşen aday sayısı 316 bin 37 iken bu yıl 343 bin 874 oldu. 2018 yılında örgün öğretim programlarına yerleşen toplam aday sayısı 710 bin 982 iken bu yıl 753 bin 461'e yükseldi.

2018 yılında tercih yapma hakkı bulunan aday sayısı 1 milyon 749 bin 144 iken, 2019 yılında 1 milyon 761 bin 394 oldu. Tercih yapan aday sayısı geçen sene 1 milyon 206 bin 811 iken, bu sene 1 milyon 113 bin 640 oldu. 2018'de tercih yapan her 100 adayın 71'i üniversiteli olurken, 2019'da tercih yapan her 100 adayın 81'i üniversiteli oldu.