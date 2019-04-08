Üniversite sınavı tarihleri: YKS ne zaman? TYT, AYT, YDT aynı gün mü?

Öğrenciler tüm hızıyla YKS’ye hazırlanıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS, TYT, YDT ve AYT olarak üç oturumda yapılacak. tüm sınavların tarihleri de ÖSYM tarafından belirlendi. 2019 TYT, YDT ve AYT ne zaman yapılacak? YKS’ye dair detaylar haberimizde.

YKS NE ZAMAN?

Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı, 15 Haziran 2019 tarihinde, Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavı, 16 Haziran 2019 tarihinde kurum tarafından yapılacaktır. Sınav saati ÖSYM tarafından kılavuzda açıklanacaktır. Yabancı Dil Testi (YDT) sınavı, 16 Haziran 2019 tarihinde ÖSYM tarafından yapılacaktır. Sınav saati ÖSYM tarafından kılavuzda açıklanacaktır.

