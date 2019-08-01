Üniversite yerleştirme sonuçları için tarih belli mi? 2019 YKS tercih sonuçları bekleyişi…

Adaylar YKS puanlarına göre bölüm ve üniversite tercihlerini yaptı, şimdi sıra sonuçlarda. ÖSYM tarafından YKS tercih sonuçları için net bir tarih verilmese de ağustos ayının ikinci yarısında açıklanması bekleniyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtları başlayacak ve birçok öğrenci hayallerine kavuşmuş olacak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Üniversite kayıtlarının 19 Ağustos’ta başlaması bekleniyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçen yıl 7-14 ağustos tarihlerinde alınana tercihlerin sonuçları 31 Ağustos’ta açıklanmıştı. Bu yıl daha erken alınan tercihlerin sonuçlarının 15-19 Ağustos tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS ek yerleştirme süreci, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra başlayacak. Ek yerleştirme tarihleri ÖSYM tarafından duyurulacak.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak. Ek yerleştirme tercih ücreti 20 lira olacak. ÖSYM Yönetim Kurulunun Ocak 2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.