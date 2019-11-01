Üniversite yönetimi bütünlemesiz geçti

İstanbul'un fethiyle yaşıt 563 yıllık İstanbul Üniversitesi, Sayıştay'ın mali denetiminden tam not alarak çıktı. Sayıştay, ‘Performans, Mali Durum ve Stratejik Plan Uyumluluğu' gibi 3 farklı kategoride denetim yaptı.

Merkezi bütçeden aldığı 1.3 milyar TL'ye ek olarak, döner sermaye gelirleriyle yıllık aktif yönetilen 4.2 milyar TL ve devam eden faliyetlerden alacağı 9.6 milyar TL'yle dev bir bütçenin yönetildiği üniversite, hesaplarda uyumluluk ve yasalara uygunluğuyla Sayıştay'dan tam not aldı. Cerrahpaşa'nın ayrılmasından sonra İstanbul Tıp Fakültesi'nin de dahil olduğu 15 fakülte, 2 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu, 12 enstitüsü ve 76 ayrı araştırma merkezi olan İstanbul Üniversitesi'ni seçimlerde ikinci olmasına rağmen atanan Rektör Prof.Dr. Mahmut Ak yönetiyor. Sayıştay'ın denetimde bütçe kullanımını, ‘yolsuzluk ve usulsüzlük' açısından incelendiğinin altını çizdi.

ATANMIŞ REKTÖR AK

Denetim sonunda Sayıştay, “2019-2023 Stratejik Planı'nı, mevzuata uygun hazırlanmış. İ.Ü'nün 2018 yılı, finans raporlamaları, mali tablolar tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içeriyor. Performans bilgi sistemi

doğru ve güvenilir” dedi.

AÇIK ÖĞRETİME DİKKAT

Üniversite yönetimini bazı konularda da uyaran Sayıştay, zorunlu ders yükünü tamamlayan hocalarla ilgili rektörlük uyarısına bazı birimlerin uymadığını, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin yaptığı sınavların gelirlerinin de Maliye Bakanlığı'na bildirilmesini istedi…

ETİK EĞER UYARISI

Rektörlük ilgili fakülteyi uyardığını belirtip, bilgi taahüdünde bulundu. Sayıştay da, ikna olduğunu bildirdi. Sayıştay ayrıca, yönetimin tüm birimlere göndermesine rağmen Etik Değerler Sözleşmesi'ni imzalamayan personel bulunduğu uyarısı da yaptı…

HARVARD'DAN 16 KAT FAZLA ÖĞRENCiSi VAR

İstanbul Üniversitesi'nde; 73 bin 214'ü örgün ve 237 bin 864'ü açık öğretim toplam 311 bin 78 öğrenci var. 19 bin 100 öğrencisi olan Harvard Üniversitesi'nden 16 kat fazla öğrencisisi bulunan üniversitede 948 profesör, 375 doçent, 574 doktor, 318 öğretim görevlisi, bin 89 araştırma görevlisi, 107 yabancı hoca, 51 sanatçı, 3 bin 422 akademik ve 3 bin 261 idari, 2 bin 614 işçi toplam 9 bin 580 kişi görev yapıyor.

HOLDİNG GİBİ ÜNİVERSİTE

– Hazine'den 1 milyar 332 milyon almış, 1 milyar 235 milyon TL'sini kullanmış.

– İ.Ü bütçe hedefi yüzde 93 oranında gerçekleşmiş.

– İÜ bütçesinin 127 milyon TL'si mal- hizmet alımı.

– Bütçenin 734 milyon TL'si personel gideri, 129 milyon TL'si SSK'ya harcanmış.

– Gelir tahmini 1. 272 milyar TL iken, 8.6 milyon TL fazla kazanılmış

– Sorunsuz yönetilen proje ve döner sermaye bütçesi 2 milyar 444 milyon TL.

– Üniversite kaynaklarıyla aktif yönettilen bütçe 4.2 milyar TL.

– Üniversitenin malzeme stoğu değeri 4.3 milyar TL oldu.

– Aktif ve pasif hesap hacmi orantılı, 4 milyar 356 milyon TL.

– Bilimsel projeler hesabında 48 milyon 292 bin TL birikmiş.

– Teminat mektuplarıyla güvenceye alınan 47 milyon TL'si var.

– Bankada 89 milyon 138 bin TL nakiti ve 907 milyon TL'lik menkulü var.

– Mal- hizmet satış geliri 648 milyon TL'den 912 milyon TL'ye çıkarılmış.

– Üniversite varlıklarının değeri 4.1 milyar TL

– Devam eden faliyetlerden alacağı 9.6 milyar TL.