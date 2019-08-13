Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerin başlangıç tarihi belli mi?

Yükseköğrenim kurumlarının başlayacağı tarih, her okula göre farklılık gösterebiliyor. Fakat genel olarak üniversiteler, eğitim öğrenim dönemi başladıktan sonra öğrenime başlıyor. Üniversiteler ne zaman açılacak sorusu, son günlerde öğrenciler ve ailelerinin araştırdığı konular arasında yer alıyor.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin açılacağı tarihle ilgili en net bilgi, üniversite ve fakültelerin internet sitelerinde yer alan akademik takvimler aracılığıyla edinilebilecek.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

23-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek tercih döneminin ardından üniversite kayıt süreci 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.