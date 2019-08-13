Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerin başlangıç tarihi belli mi?

Üniversitelerin açılacağı tarihe göre planlarını yapacak olan öğrenciler, konuyla ilgili detayları internet üzerinden araştırıyor. Üniversitelerin açılacağı tarih okulların eğitim planına göre farklılıklar içeriyor. Üniversitelerin açılış tarihi nasıl öğrenilecek? İşte detaylar...

13:15 -
Haberler Eğitim
Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerin başlangıç tarihi belli mi?

Yükseköğrenim kurumlarının başlayacağı tarih, her okula göre farklılık gösterebiliyor. Fakat genel olarak üniversiteler, eğitim öğrenim dönemi başladıktan sonra öğrenime başlıyor. Üniversiteler ne zaman açılacak sorusu, son günlerde öğrenciler ve ailelerinin araştırdığı konular arasında yer alıyor.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin açılacağı tarihle ilgili en net bilgi, üniversite ve fakültelerin internet sitelerinde yer alan akademik takvimler aracılığıyla edinilebilecek.

Ã¼niversite sÃ¶zcÃ¼ ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

23-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek tercih döneminin ardından üniversite kayıt süreci 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more