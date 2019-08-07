Üniversiteliler yerleşti ama barınamıyor

YÖK’ün YKS yerleştirme sonuçları raporu yayınladı. Buna göre üniversitelerdeki doluluk oranı yüzde 90’a ulaştı, 100 adaydan 81’i üniversiteli oldu. Çiçeği burnunda üniversitelilerle birlikte Türkiye'deki üniversite öğrencisi sayısı 7 buçuk milyonu buldu. Yurt genelinde 112’si devlet, 69’u vakıf olmak üzere 181 üniversite bulunuyor. En çok öğrencinin bulunduğu il ise 511 bin 360 öğrenci sayısı ile 41 ilin nüfusunu geçen İstanbul.

Ankara, İzmir, Eskişehir ve Bursa da öğrenci sayısı bakımından İstanbul’u takip eden diğer şehirler… Peki, öğrencileri barınma sorunu sardığı şu günlerde, hangi ilde öğrenciler ne kadar ücretle yaşamını devam ettirebilecek? İşte yurt genelinde son durum…

İSTANBUL’DA YARIM MİLYONDAN FAZLA ÖĞRENCİ VAR

511 bin 360 öğrenci sayısı ile 41 ilin nüfusunu geçen megakent İstanbul'da öğrencilerin en çok rağbet ettiği ilçeler; Avcılar, Fatih, Kadıköy, Beşiktaş, Zeytinburnu ve Esenyurt. Buralarda ev kiralamak ya da özel bir pansiyonda kalmanın maliyeti ilçenin üniversitelere yakınlık durumuna göre ortalama 500 liradan başlıyor 2 bin liraya kadar çıkabiliyor.

AVCILAR'DA KİRALAR GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE YÜZ ARTIŞ GÖSTERDİ

İstanbul Üniversitesi'nin en büyük kampüslerinden biri olan Avcılar'da geçtiğimiz yıl üniversiteye yakın bir ev tutmanın maliyeti 750-850 lira iken, bu yıl kiraların yüzde yüz arttığı gözleniyor. Avcılar'da üniversiteye yakın 1+1 bir evin fiyatı bin 500 liradan başlıyor, 2 bin liraya kadar uzanıyor. Avcılar'da özel yurt ya da pansiyonda kalmak isteyen bir öğrencinin yıllık 9 bin ile 11 bin lira ödemesi gerekiyor.

BEŞİKTAŞ'DA KİRALAR ASGARİ ÜCRETLE YARIŞIYOR

Öğrencilerin yoğun olarak tercih ettiği ilçelerin başında gelen Beşiktaş'ta geçen yıl 550 liradan başlayan kiralar bu yıl 2 katı zamlanarak bin 100 liraya kadar yükseldi. Öğrencilerin kalabileceği 1+1 dairelerin fiyatının 2 bin liraya kadar yükseldiği öğrenildi. Beşiktaş'ta özel yurtların yıllık kirası 20 binden başlarken, pansiyon kiraları ise ortalama aylık 750 ile bin 300 arasında değişiyor.

KADIKÖY'DE APART KİRALARI 700 TL'DEN BAŞLIYOR

Üniversitelere ve şehir merkezine yakın konumu ile öğrencilerin sıklıkla tercih ettiği Kadıköy'de de özel yurt ve pansiyon fiyatları geçen yıl 300 TL civarında seyrederken bu yıl iki katına çıkmış durumda. Pansiyonların aylık kirası ortalama 700 liradan başlıyor, bin 500, 2 bin liraya kadar yükseliyor. Ev kiraları da ortalama bin liradan başlıyor bu rakam da merkeze yakınlığa göre 2 bin liraya kadar yükseliyor.

ÖĞRENCİLERİN EN ÇOK TERCİH ETTİĞİ İLÇE FATİH

İstanbul'da çok sayıda üniversiteye tek vasıta ile gidilen konumu ile öğrencilerin yıllardır ilk tercihi olan Fatih'te geçtiğimiz yıl 500 TL'den başlayan fiyatlar bu yıl 800 liradan başlıyor, 2 bin liraya kadar yükseliyor. Bölgede ev tutmak isteyen öğrenciler için de kiralar bin liradan, üç bin liraya kadar çıkıyor.

ESENYURT ÖĞRENCİ BÜTÇESİNE UYGUN

Çevresine açılan yeni üniversiteler ile yavaş yavaş öğrencilerin rağbet gösterdiği ilçelerin başında gelen Esenyurt'ta yurt ücretleri aylık 500 liradan başlarken, ev kiraları diğer ilçelere göre ekonomik olarak daha uygun fiyatlar ile karşımıza çıkıyor. Esenyurt'ta eve çıkmak isteyen bir öğrenci 500 – bin lira arasında 1+1 evlerde konaklayabiliyor.

ANADOLU’DA DURUM NE?

Yurt genelinde öğrencilerin sıklıkla tercih ettiği Antalya, Samsun, Eskişehir, Muğla, Mersin, Bursa, Kocaeli ve Çanakkale için de yurt, apart ve kiralık daire fiyatlarını araştırdık. Geçtiğimiz yıllara göre, en çok artışın pansiyonlarda yaşandığı, bunu kiralık dairelerin takip ettiği gözlenirken, illerin en büyük sorunlarının başında yurt kapasitelerinin öğrenci nüfusu ile orantılı olmaması dikkat çekiyor.

ANTALYA'DA ÖZEL YURTLARIN YILLIĞI 22 BİN 500'E KADAR YÜKSELİYOR

Antalya'da 2’si devlet, 3’ü özel olmak üzere, 5 üniversitede 90 bin 610 öğrenci eğitim görüyor. Bu öğrencilerin barınma sorunlarının bir kısmını KYK'ya bağlı yurtlar karşılasa da, büyük bir bölümü özel yurt ve kiralık evlerde kalmak zorunda. Antalya'da KYK'ya bağlı 4’ü kız, 5’i erkek, 2’si karma toplam 11 yurt var. Bu yurtlarda 12 bin öğrenci barınıyor. KYK yurtlarına yerleşemeyen öğrenciler için geriye sadece iki seçenek kalıyor. Keseye uygun ev kiralamak veya temiz, güvenli özel bir yurt bulabilmek. Antalya'da kentin değişik yerlerinde her bütçeye uygun ev bulmam mümkün. Daha çok üniversite yerleşkesine yakın yerlerde faaliyet gösteren özel yurtlar ise öğrencilere değişik seçenekler sunuyor.

Bazı yurtlarda tek kişilik odalarda, kahvaltı, akşam yemeği, duş, internet, spor salonu, lüks hizmet verilirken, bazı yurtlarda 6 ya da 7 öğrenci bir odada kalabiliyor. Antalya'da özel yurt ücretleri sağladığı imkana göre yıllık, erkek öğrenciler için 10 bin liradan, 22 bin 500'e kadar değişiyor. Kız öğrenciler için, 7 bin liradan 22 bin liraya kadar çıkıyor. Bunların içinde, kahvaltı, yemek, internet olanlar da var.

Özel yurtlarda kalmak istemeyenler için de ev kiraları bin liradan başlayıp, 7 bin liraya kadar yükseliyor. Üniversite yakınında bulunan evler ise bin 300 liradan, bin 600 liraya kadar çıkabiliyor fakat kent merkezine uzak bazı semtlerde (Varsak, Sütçüler, Ermenek) 650-750 liraya ev bulmam mümkün.

SAMSUN’DA YURT FİYATLARI 8 BİNDEN BAŞLIYOR 15 BİNE KADAR ÇIKIYOR

Üniversitelilerin tercih ettiği illerin başında gelen Samsun’da Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Üniversitesi adı altında 2 devlet üniversitesi bulunuyor. İki üniversitede yaklaşık 55 bin öğrenci eğitim görüyor. 17 KYK yurdu, çok sayıda özel yurt ve pansiyonun bulunduğu kentte, öğrencilerin üniversitelere ulaşımı da oldukça kolay.

Adını Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma vapuru ile Samsun'a ayak bastığı 19 Mayıs 1919 tarihinden alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 19 fakülte, 1 yüksekokul, 12 meslek yüksekokulu, 6 enstitü, 1 konservatuvar ve 24 uygulama araştırma merkezinden oluşan uluslararası bir üniversite. Üniversitede 115 ülkeden yaklaşık 5 bin, toplamda da 53 bin öğrenci eğitim alıyor.

Samsun genelinde KYK’ya ait kız,erkek ve karma olmak üzere 17 yurt bulunuyor. Bu yurtlarda 7 bin kız, 3 bin 200 erkek öğrenci olmak üzere toplam 10 bin 200 genç kalabiliyor. Yurtlar ya üniversite kampüsü içinde ya da üniversiteye yakın yerlerde bulunması öğrenciler için büyük avantaj teşkil ediyor. Kentte ayrıca çok sayıda özel yurt, pansiyon ve apartlar bulunuyor. Her 2 üniversiteye dolmuş ve otobüs hattı sayesinde ulaşabilen öğrenciler, OMÜ’ye tramvayla da gidebiliyor. Kentteki özel yurtlarda üniversiteye yakın bölgeler de bulunuyor. Böylelikle öğrencilerin okula ulaşımı kolay ve rahat bir biçimde sağlanıyor. Özel yurt fiyatları ise, ortalama yıllık 8 bin ile 15 bin arasında değişiyor. Pansiyonların aylık fiyatları ise 450 ile bin 200 TL arasında seyrediyor.

SAMSUN’DA KİRALIK EV 600 LİRADAN BAŞLIYOR

Genellikle okullara yakın bölgelerde yapılan 1+1 ve 2+1 daireler öğrencilere kiraya veriliyor. Ev kiraları eşyasız 1+1 600-800 TL, eşyalı 850-bin 400 TL arasında, 2+1 eşyasız daireler ise 900-bin 200 TL, eşyalı ise bin 300-2 bin 400 TL arasında değişiyor. Samsun’da öğrencileren daha çok bu tip daireleri tercih ediyor.

ESKİŞEHİR: 3 BİN LİRA İLE 12 BİN LİRA ARASINDA

Öğrenci şehri olarak bilinen Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversite ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi olmak üzere 3 devlet üniversitesi bulunuyor ve buralarda 61 bin 560 üniversite öğrencisi eğitim görüyor.

Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Eskişehir'de 7'si erkek, 6'sı kadın olmak üzere toplam 13 devlet yurdu bulunuyor. Devlet yurtları; 5 bin 800'ü kız, 3 bin 200'ü erkek olmak üzere 9 bin öğrencinin barınma ihtiyacını karşılıyor. Kredi Yurtlar Kurumu, Eskişehir'e okumaya gelen öğrencilerin ancak yüzde 15'inin barınma ihtiyacını karşılayabiliyor.

ÖĞRENCİLER PANSİYONLARI TERCİH EDİYOR

Eskişehir özel yurt ve pansiyon sorunu yaşanmayan illerin başında geliyor. Özel yurt fiyatları ise üniversiteye olan uzaklık, servis ücreti, odada kalma sayısına, yemek ücretine ve çamaşır yıkatma gibi seçeneklerle fiyatları değişkenlik gösterebiliyor. Buna göre özel yurt fiyatları, yıllık 3 bin lira ile 12 bin lira arasında değişiyor. Eskişehir'de öğrenciler genellikle birkaç kişi bir araya gelerek apart tutmayı tercih ediyor. Üniversitelere ve kent merkezine yürüme mesafesinde yaklaşık 60 metrekarelik 1+1evlerin kirası 600 ila 900 lira arasında değişiyor. Eşyalı olarak da kiraya verilen apartların fiyatı ise 900 ila bin 500 lira arasında değişiyor. 2-3 öğrencinin rahatlıkla kalabileceği apartların fiyatının uygun olması nedeniyle öğrencilerin büyük bölümü Eskişehir'de apartları tercih ediyor.

MUĞLA'DA 10 AYLIK KONAKLAMA 21 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Üniversitelilerin yoğun olarak tercih ettiği illerin başında gelen Muğla'da 42 bin 284 öğrenci yaşıyor. Muğla'da devlete ait Milli Piyango Kız Öğrenci Yurdu ve Kredi Yurtlar Kurumu(KYK) Erkek Yurdu bulunuyor. 5 bloklu erkek yurdunda 3-4 kişilik odalarda aylık 300 TL'ye kalınabiliyor. Muğla'da özel yurt,apart fiyatları ise tek kişilik oda için 10 aylık konaklama 21 bin liraya mal oluyor. 3 kişilik odalar ise, 9 bin 250 liradan başlıyor. Üniversiteye en uzak mesafede 1+1 evlerin kirası bin liradan başlıyor bu rakam okula yaklaştıkça bin 500 liraya kadar çıkabiliyor.

MERSİN'DE OKUL CİVARINDA BİR EVİN FİYATI 400 TL'DEN BAŞLIYOR

İkisi devlet olmak üzere 4 üniversiteye sahip Mersin’de, öğrenciler için Kredi Yurtlar Kurumu'nun ile özel yurt imkanları ve kiralık ev imkanı bulunuyor. Mersin’de sağladığı imkânlara göre ise aylık yurt ücretleri 300 TL’den başlayarak bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Mersin’de öğrenci yurtları genel olarak Mersin Üniversitesi Yerleşkesi’nin yer aldığı Çiftlikköy Mahallesi’nde bulunuyor. Özellikle D-400 Karayolu’nun üniversiteye ulaşan Üniversite Caddesi üzerinde ve çevresinde çok sayıda özel yurt ve apart imkanı bulunuyor. Mersin Üniversitesi’nin bulunduğu Çiftlikköy Mahallesi kesiminde bir eve yerleşmenin bedeli ise aylık 400 TL'den başlayıp bin 200 TL'ye kadar ulaşıyor. Emlak fiyatlarının son derece düşük olduğu bilinen Mersin’de, özellikle Pozcu kesiminde de ev kira fiyatları aylık 800-1200 TL arasında değişiyor.

Mersin Üniversitesi'nde 38 bin 291, Tarsus Üniversitesi'nde 2 bin 458, Çağ Üniversitesi'nde 7 bin, Toros Üniversitesi'nde 4 bin olmak üzere toplam 51 bin 749 öğrenci eğitim görüyor. Mersin’de Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait, Çiftlikköy Kampüsü'nde bin kişi kapasiteli, şehir merkezinde ise bin 250 kişi kapasiteli kız ve erkek yurdu bulunuyor. Ayrıca Kredi Yurtlar Kurumu’nca üniversite bünyesinde öğrencilerin kullanımına sunulan 3 bin 500 kişilik konaklama tesisleri de yine Çiftlikköy Kampüsü içinde konforlu barınma imkanı sunuyor. Üniversite kesiminde ve Pozcu’da da çok sayıda özel yurt bulunuyor.

ÇANAKKALE'DE EV KİRALARI BİN LİRADAN BAŞLIYOR

56 bin öğrencinin eğitim gördüğü Çanakkale'de 11 KYK yurdu ve 82 tane de özel öğrenci yurdu bulunuyor. KYK yurtları ve bütün özel yurtların toplam kapasitesi ise 16 bin 962 kişi olarak biliniyor. Yurt fiyatlarına bakıldığında ise özel yurtların aylık fiyatları kalan kişi sayısına göre taban fiyatı 625-900 TL arasında değişirken, KYK yurtlarında ise fiyat yurdun özelliklerine göre 160-290 TL arasında değişiyor. Öte yandan öğrenciler için evlerin kiraları ise bin-bin 500 TL arasında seyrediyor.

BURSA: 15 BİN ÖĞRENCİ

Bursa'da ise toplam 15 bin öğrenci eğitim görüyor, devlet yurtlarının sınırlı olduğu ilde öğrencilerin çoğunluğu ücretleri yüksek olan apartları tercih ediyor.





KOCAELİ'DE HER 5 ÖĞRENCİDEN BİRİ DEVLET YURDUNA GİREBİLECEK

2 üniversitenin bulunduğu Kocaeli'de 78 bin öğrenci lisans eğitimi alıyor. Kent genelinde yaklaşık 15 bin kapasiteli toplam 16 devlet yurdu bulunuyor. Her 5 öğrenciden 4'ü ortalama 750 liradan başlayan kiralık evleri tutmak durumunda kalıyor.

Kocaeli Üniversitesi'nde 69 bin 163, Gebze Teknik Üniversitesi'nde 8 bin 312 öğrenci bulunan kentte toplam devlet yurdu kapasitesi ise yalnızca 14 bin 659. Her 5 öğrenciden yalnızca 1'inin devlet yurdunda barınma hakkı kazandığı kentte bu yıl mezun olan öğrencilerle birlikte yaklaşık 5 bin kişilik devlet yurdu kontenjanı açılması bekleniyor.

Kocaeli'de toplam 16 adet devlet yurdu bulunuyor. Bu yurtların 9'u Kocaeli Ümiversitesi merkez kampüsünün İzmit'te yer alırken 6'sı da yüksek okulların bulunduğu Kartepe, Gölcük, Karamürsel, Kandıra ve Körfez'de yer alıyor. Gebze Teknik Üniversitesi'nin yer aldığı Gebze ilçesinde ise yalnızca 1 adet devlet yurdu bulunuyor.

Kocaeli'de üniversite öğrencileri devlet ya da özel yurt bulamazsa kiralık evlere yöneliyor. Çoğunluğu TOKİ tarafından dar gelirli kimseler için inşa edilen konut bölgelerini tercih eden öğrenciler aylık minimum 750 lira ödemeyi göze alarak eve çıkıyor. Kimi öğrenciler 2-3 öğrenci bir araya gelerek ev kiralıyor. Mutfak, ısınma ve elektrik gibi giderlerle birlikte öğrenciler sadece barınmak için aylık minimum 750 lira harcama yapmak zorunda kalıyor.