Uzaktan eğitim nedir? Uzaktan eğitim programlarının sağladığı imkanlar neler? Uzaktan eğitim şartları…

Zamandan ve mekandan bağımsız olarak akılcı, çağdaş ve yenilikçi bir eğitim sistemi olan uzaktan eğitim hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

UZAKTAN EĞİTİM NEDİR?

Uzaktan Eğitim ; zamandan ve mekandan tamamen bağımsız bir şekilde öğrencinin ve öğretim üyesinin kampüse gelme zorunluluğu olmaksızın mevcut var olan bilgisayar teknolojileri vasıtası ile tamamen sanal ortamda canlı, görüntülü, sesli olarak derslerin işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar izleyebileceği ve görüntüleyebileceği, günümüz şartlarında eğitim ve öğretimin hızla bilgisayar ortamında geçtiği akılcı, çağdaş, yenilikçi bir eğitim sistemidir.

UZAKTAN EĞİTİMİN SAĞLADIĞI İMKANLAR

Öğrenci merkezlidir.

Fırsat eşitliği sunar.

Fiziksel engelli öğrencilere eğitim olanağı sağlar.

Coğrafi ve bölgesel engelleri ortadan kaldırır.

Geleneksel eğitimden yararlanamayan kişiler için idealdir.

Çalışan kişilerin öğrenimlerine devam edebilmesini sağlar.

Kişinin kendi öğrenme hızında öğrenim görmesine imkan sağlar.

Bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişme imkanı sağlar.Yüzyüze eğitimde gereken ulaşım, barınma, konaklama, beslenme gibi ek harcamaları ortadan kaldırır.

Öğretim elemanlarıyla etkileşimli ve dinamik bir öğrenme süreci yaşatır.

Zaman ve mekandan bağımsız olması yönüyle öğrencilerin eğitim ortamına internet erişimi olan herhangi bir yerden 7/24 erişim olanağı sağlar.