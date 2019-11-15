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Veliler, aradığınız etkinliğe henüz ulaşılamıyor!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2019-2020 ara tatilinde 81 ilde eğitime ara vermiyoruz demişti. Ancak bakanın vaat ettiği 81 ilde etkinlik sözü hedefine ulaşmamış gözüküyor. Bakanın etkinlikleri takip edin diye işaret ettiği internet sitesinde İstanbul, Kocaeli, Bursa, Eskişehir, Kütahya, Çanakkale, Konya, Mersin'in de aralarında bulunduğu illerde etkinlik gözükmüyor. Başkent Ankara ve bazı illerde ise etkinliklere ulaşmak mümkün.

12:18 -
Haberler Eğitim
Veliler, aradığınız etkinliğe henüz ulaşılamıyor!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı’nda ilk defa uygulanacak ara tatile ilişkin, “Ara tatillerde eğitime ara vermiyoruz” dedi.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesaplarından 18-22 Kasım’da uygulanacak 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı’nın ilk ara tatiline ilişkin, videolu mesaj paylaştı. Bakan Selçuk, “Ara tatillerde eğitime ara vermiyoruz. Çocuklarımızı hayattan öğrenmeye, gönderiyoruz, demiştik. Yarın akşam itibarıyla, 81 ilin ara tatil faaliyetlerini, anaokulu, ilk, orta ve lise düzeylerinde http://aratatil.meb.gov.tr internet adresinden görebilirsiniz” notu ile paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi:

İstanbul etkinlik sayfası şu an bomboş!

Ankara etkinlik sayfasında ahşap oymacılığı, su okulu, böcek şenlik okulu gibi çalışmalar var

“Sevgili anne babalar, bu yıl ilk kez ülkemizde bir ara tatil uygulanıyor. Cuma günü itibariyle çocuklar bir hafta tatildeler, biz istedik ki bu bir hafta eğitime okul dışında oyunla, kültürle, bilimle, sanatla, etkinliklerle değerlerimizle devam edelim, çocuklarımız için bir ara tatil etkinlik planı hazırladık. Ben örnek olması açısından Gaziantep´i seçtim. Bakın burada pazartesiden cumaya kadar çocukların katılabileceği uzun bir etkinlik listesi var. Lütfen bulunduğunuz ili seçerek, buradaki etkinlikleri inceleyin ve katılabildiğiniz ölçüde katılım gösterin. Hepinize şimdiden verimli ve huzurlu tatiller diliyorum.” (DHA)

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