VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM burs başvuru sonuçları için Google üzerinden araştırma yapıyor. Ekonomilerine büyük destek sağlayacak VGM burslarına başvurular VGM internet sitesi üzerinden alınmıştı. Peki burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz senelerde başvurular 3 ay sonra açıklandı. VGM burs sonuçları, açıklandığı andan itibaren sitemizde olacak.

VGM BURSLARI NASIL VERİLECEK?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler.

Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.