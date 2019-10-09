VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı? VGM burs başvuruları ne zaman bitecek?

VGM burs başvuruları devam ederken ve birçok öğrenci merakla VGM burs başvuru sonuçları için Google üzerinden araştırma yapıyor. Ekonomilerine büyük destek sağlayacak VGM burslarına başvurular VGM internet sitesi üzerinden alınıyor. Peki burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

VGM burs başvurularınızı aşağıdaki linkler üzerinden yapabilirsiniz;

YÜKSEKÖĞRENİM BURSU BAŞVURU

ORTAÖĞRENİM BURSU BAŞVURU

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM burs sonuçlarına dair henüz bir yapılmadı. Burs sonuçları belli olduğu andan itibaren haberimizin içerisinde yer alacak.