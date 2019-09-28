VGM burs başvuruları ne zaman bitecek? VGM burs başvurusu nasıl yapılır?

VGM burs başvuruları başladı ve birçok öğrenci merakla VGM burs başvuru işlemlerini araştırıyor. Ekonomilerine büyük destek sağlayacak VGM burslarına başvurular VGM internet sitesi üzerinden alınacak. VGM’de Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye'deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00TL burs verilmektedir.

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

VGM burs başvurularınızı aşağıdaki linkler üzerinden yapabilirsiniz;

YÜKSEKÖĞRENİM BURSU BAŞVURU

ORTAÖĞRENİM BURSU BAŞVURU

VAKIF BANK DETAYI

Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler. Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir. Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır.