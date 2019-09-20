VGM burs başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman?

Eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burs veren VGM başvuruları 15 Eylül itibariyle başladı. VGM burs başvuruları olumlu olan ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60 lira, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250 lira aylık ödenecek.

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Ortaöğrenim (İlkokul, ortaokul, lise) burs başvuruları 9 Ekim’de sona erecek.

Yükseköğrenim burs başvuruları 30 Ekim’de sona erecek.

YÜKSEKÖĞRENİM BURSU BAŞVURU

ORTAÖĞRENİM BURSU BAŞVURU

VGM BURS ÜCRETİ KAÇ LİRA?

Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00TL burs verilmektedir.

ÖĞRENCİLERE BURSLARI NASIL ÖDENİR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler. Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir. Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.