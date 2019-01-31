Vizyona Giriş Sınavı için geri sayım başladı

2019 – 2020 eğitim öğretim yılında okutulmak üzere öğrenci kabulünün sağlanacağı sınav 9 Şubat 2019 tarihinde Bahçeşehir ve Beylikdüzü kampüslerinde gerçekleştirilecek. Sınav Antalya Kampüsü'ne öğrenci alımı için Antalya'da 16 Şubat 2019'da yapılacak. Sınav 2 oturumdan oluşacak ve ilk oturum saat 10.00'da ikinci oturum saat 14.00'de gerçekleştirilecek. Adayların sınav saatlerinden en az 45 dakika önce okulda bulunması gerekmektedir. Öğrencilere sınav başarıları ve okul kontenjanlarına göre %100, %75 ve %50 oranlarında burs imkanı tanınacak. Sınava 2019-2020 yılında 5,6,7,8,9,10,11 ve 12. Sınıfta eğitim alacak olan öğrenciler katılabilecek. Sınava katılım ücretsizdir

Sınav başvuruları okulun internet sitesinde yer alan başvuru formu üzerinden yapılacaktır.