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Son dakika: Ankara’da yarın okullar tatil mi değil mi? Valilik yetkilileri açıkladı!

Ankaralılar yoğun kar yağışının keyfini çıkarıyor. Öğrenciler kar nedeniyle daha önce olduğu gibi yarın da okulların tatil olup olmayacağını merak ediyordu. Merak edilen açıklama Ankara Valiliği yetkililerinden geldi. 7 Ocak Pazartesi günü Ankara'da okullar tatil mi? İşte son dakika Ankara Valiliği açıklaması...

android-time 19:15
Haberler Eğitim
Son dakika: Ankara’da yarın okullar tatil mi değil mi? Valilik yetkilileri açıkladı!
Ankaralılar yoğun kar yağışının keyfini çıkarıyor. Öğrenciler kar nedeniyle daha önce olduğu gibi yarın da okulların tatil olup olmayacağını merak ediyordu. Merak edilen açıklama Ankara Valiliği yetkililerinden geldi. 7 Ocak Pazartesi günü Ankara'da okullar tatil mi? İşte son dakika Ankara Valiliği açıklaması...

Ankara’da okullar tatil mi? Öğrenciler 7 Ocak Pazartesi okullar tatil olacak mı sorusunun cevabını merak ediyordu Ankara Valiliği yetkilileri konu ile ilgili öğrencileri üzen bir açıklama yaptı. Açıklamada Ankara’daki kar yağışının gece saatlerinde etkisini yitireceği belirtilerek, “eğitim-öğretim faaliyetlerine yarın ara verilmesinin henüz söz konusu olmadığı” ifade edildi. Ankara Valiliği yetkililerinden edinilen bilgiye göre, meteorolojik tespitlerin kentte gün boyu devam eden kar yağışının gece saatlerinde etkisini yitireceğini gösterdiğine dikkat çekildi.

ANKARA’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada “Ankara’da eğitim-öğretim faaliyetlerine yarın ara verilmesinin henüz söz konusu olmadığı” kaydedildi.

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Ankara’da iki gündür etkisini sürdüren kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Fotoğraf: AA

ANKARA’DA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere göre Ankara’da hava durumu şöyle:

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AA

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Son güncelleme: android-time 20:2206.01.2019
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