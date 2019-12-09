Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin daha sık ve kısa aralıklarla tatil yapması için bu sene yeni bir uygulama başlattı. Böylece öğrencilerin hem öğrendiklerini unutacak kadar okula ara vermemeleri hem de tatil yaparak öğrenme motivasyonlarının artırılması hedefleniyor. Birinci ara tatilin ardından öğrenciler 15 günlük yarıyıl tatilinin tarihini araştırıyor.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020'de ikinci dönem başlayacak.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.