Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? İşte 15 tatil başlangıç ve bitiş tarihi…

Öğrenciler 15 tatilin gelmesini iple çekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın tatil sisteminde değişikliğe gitmesi sonucu bu yıl ilk kez ara tatiller de yapılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıkladığı tatil tarihleri haberimizde yer alıyor.

15 TATİL NE ZAMAN?

Bu sene 1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020’de ikinci dönem başlayacak.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.