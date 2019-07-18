YDS/2 ne zaman? YDS-ÖSYM sınav takvimi ve YDS’de çıkmış sorular

YDS 2019 yılında 3 kez düzenlenecek. Bu sınavların 2. için hazırlanan adaylar sınav ile ilgili açıklanan takvimi merak ediyor.80 sorudan oluşan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) başvuruları 16-24 Temmuz tarihlerinde yapılacak. ÖSYM’nin takvimine göre geç başvuru tarihi de 2 Ağustos 2019. İşte çıkmış sorular ve YDS sınav tarihi…

YDS SORULARI VE CEVAPLARI

80 sorudan oluşan YDS sınavıyla ilgili dil ile ilgili yetkinlik ölçülüyor. 5 şıktan oluşan testte boşluk doldurma, parçaya göre soruları yanıtlama, anlamca en yakın cümleyi bulma vb sorular soruluyor. İşte İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça dillerinde ÖSYM’nin yayınladığı son soru ve cevaplar…

YDS ÇIKMIŞ SORULAR

YDS NE ZAMAN?

YDS sınavı Eylül ayının ilk haftası yapılacak. İşte YDS-ÖSYM sınav takvimi; sınav başvuru tarihi, geç başvuru, sınav tarihi, sonuçların açıklanma tarihi…

Başvuru tarihleri: 16 Temmuz 2019-24 Temmuz 2019

Geç başvuru tarihi: 2 Ağustos 2019 (Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23:59’a kadar yapılabiliyor)

Sınav tarihi: 8 Eylül 2019

Sonuç açıklanma tarihi: 1 Ekim 2019

KİMLER YDS’YE GİREBİLİR?

Doçent, doktora ve sanatta yeterlik adayları, Yüksek lisans programlarına girecek lisans programı mezunları, Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrencilerden, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görmek isteyenler, Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta olup dil tazminatı ya da yurtdışı görev vs. nedeniyle yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ya da Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavına (DUS) girecek olan adaylar, Kamu personeli olmak amacıyla KPSS’ye girecek adaylardan, çalışmak istedikleri kamu kurumunun talebi doğrultusunda yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler, Herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor ya da çalışmayı amaçlamıyor olsa da, yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyen üniversite ya da yüksek okul mezunları YDS’ye girebilir.