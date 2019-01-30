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YDS başvuruları nasıl yapılır? ÖSYM YDS başvurularında son gün ne zaman?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YDS'nin başvuru dönemi geldi. YDS başvurularını gerçekleştirmek isteyenler bugünden itibaren YDS başvurularını yapabilecek. YDS başvurularıyla ilgili merak edilen bazı detaylar buluyor. İşte ÖSYM YDS başvuru linki...

09:56 -
Haberler Eğitim
YDS başvuruları nasıl yapılır? ÖSYM YDS başvurularında son gün ne zaman?

Yabancı dil seviyelerini tespit etmek veya YDS puanı koşulu olan kurumlara kanıtlamak isteyen birçok aday, YDS sınavının başvurusu konusunda araştırmalar yapıyor. YDS başvuruları bugün başladı.

YDS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK? YDS NE ZAMAN?

YDS başvuruları 30 Ocak 6 Şubat tarihleri arasında alınacak. YDS 2019/1 sınavı 24 Mart’da gerçekleştirilecek. YDS sınavının sonuçları 19 Nisan’da sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden adaylara duyurulacak.

YDS BAŞVURU İŞLEMLERİ

YDS başvurularının 30 Ocak tarihinde başlamasının ardından adaylar ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifrelerini girdikten sonra başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan başvuru kılavuzunun yayınlanmasıyla sınav başvuru ücreti ve sınav hakkında tüm detaylara ulaşma imkanı sağlanacak.

YDS PUANLANDIRMA SİSTEMİ

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,
90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,
80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,
70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,
60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,
50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi
olarak kabul edilir.

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