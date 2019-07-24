YDS başvurularında son gün! YDS başvurusu nasıl yapılır?

YDS yılda üç defa ÖSYM tarafından düzenleniyor. YDS’de başvuruların tamamlanması ile birlikte Yabanci Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) ile ilgili adayların sınava girecekleri yerlerin belirlenme sürecinin tamamlanacak. İşte YDS başvurularına dair detaylar…

YDS PUANI NASIL HESAPLANIR?

YDS’de 80 soru sorulmaktadır. Her bir sorunun değeri de 1.25 puandır. Adayın doğru vermiş olduğu sayı ile 1.25 çarpılarak elde edilen sonuç YDS puanı olmaktadır. Örneğin 40 doğru cevap veren aday 40×1.25= 50.00 puan alacaktır. 60 doğru cevap sayısına ulaşan da 60×1.25= 75.00 puan alacaktır.

YDS PUANLANDIRMA SİSTEMİ

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

olarak kabul edilir.

YDS TARİHLERİ VE BAŞVURU ÜCRETİ

2019-YDS/2 BAŞVURU TARİHLERİ : 16-24 Temmuz 2019

2019-YDS/2 SINAV TARİHİ, SAATİ VE SÜRESİ : 8 Eylül 2019, 10.15, 3 saat (180 dakika)

2019-YDS/3 BAŞVURU TARİHLERİ : 9-16 Ekim 2019

2019-YDS/3 SINAV TARİHİ, SAATİ VE SÜRESİ : 1 Aralık 2019, 10.15, 3 saat (180 dakika)

SINAV ÜCRETİ : 120,00 TL

2019-YDS/2 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 2 Ağustos 2019 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

2019-YDS/3 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 31 Ekim 2019 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

YDS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ SINAV ÜCRETİ : 180,00 TL