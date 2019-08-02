YDS geç başvuru tarihi geldi! YDS başvurusunu kaçıranlar için son şans…

YDS başvurusunu gerçekleştirmek isteyen ancak YDS başvurularını kaçıranlar için YDS geç başvuru tarihi geldi. YDS geç başvurularının nasıl yapılacağını merak edenler Yabancı Dil Sınavı başvuru detaylarını araştırıyor. İşte Yılda üç kez düzenleneceği açıklanan YDS’nin ikinci etabı olan Sonbahar dönemi için geç başvuru detayları…

YDS GEÇ BAŞVURU LİNKİ

YDS BAŞVURU İŞLEMLERİ

YDS başvuru yapmak için bir eğitim bilgisine ihtiyaç yoktur. YDS başvurusu yaparken eğitim bilginizi girebilirsiniz. Daha önce YDS’ye girmiş iseniz ÖSYM’de kayıtlı olan eğitim bilgileriniz göz önüne alınacağından başvuru yapmadan önce kontrol etmeniz gerekir. Eğer eğitim bilgilerinizi güncellemek icap ederse eğitim bilgilerinizi gösteren resmi bir belge ile başvuru merkezlerine teslim etmeniz gerekecektir.

YDS başvurularında fotoğraf önemli. Merkezi sisteminde kayıtlı bir fotoğrafınız yok ise YDS başvurularınızı sadece başvuru merkezlerine yapmanız gerekir. Eğer kayıtlı ise ister online olarak yapabilir isterseniz de herhangi bir başvuru merkezinden YDS başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

YDS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YDS sonbahar dönemi geç başvuru işlemleri 2 Ağustos tarihinde alınacak. ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden alınacak olan YDS geç başvuru işlemleri yapıldıktan hemen sonra sınav geç başvuru ücreti aynı gün ödenecek. Adaylar YDS sonbahar dönemi geç başvurusu için 150 TL sınav ücreti ödeyecek.