YDS giriş yerleri belli oldu! 2019 YDS giriş belgesi nasıl çıkartılır?

Yabancı Dil Sınavı'na (YDS) girmek isteyenler için beklenen haber geldi. ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan duyuru ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na adayların nerede gireceği belli oldu. Peki 2019 YDS giriş belgesi nasıl çıkartılır? Sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

24 Mart’taki sınava girecek adaylar, giriş belgelerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

TEMEL KURALLAR

SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

24 Mart 2019 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 14 Mart 2019 tarihinde saat 14.00'den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

24 Mart 2019 tarihinde uygulanacak olan YDS 2019/1 için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.