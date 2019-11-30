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YDS saat kaçta, sınav kaç dakika sürüyor? YDS giriş belgesi nasıl çıkartılır?

YDS /3 sınavı 1 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek. İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça gibi diller için yeterliliği ölçmeye yarayan YDS genellikle akademik kariyer hedefleyenlerin giriş yaptığı bir sınavdır. Peki YDS saat kaçta, kaç dakika sürüyor?

23:02 -
Haberler Eğitim
YDS saat kaçta, sınav kaç dakika sürüyor? YDS giriş belgesi nasıl çıkartılır?

ÖSYM tarafından dil yeterliliğini ölçmek için düzenlenen YDS, 1 Aralık’ta yapılacak. Çok sayıda adayın gireceği YDS için giriş belgeleri erişime açıldı. İşte YDS giriş belgesi detayları…

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ

YDS GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

1 Aralık Pazar 2019 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/3) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

YDS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Pazar günü gerçekleştirilecek. YDS 10:15'te başlayacak. Sınav 180 dakika sürecek. Adaylar saat 10:00'a kadar sınav binalarına giriş yapabilecek.

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