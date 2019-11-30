YDS saat kaçta, sınav kaç dakika sürüyor? YDS giriş belgesi nasıl çıkartılır?

ÖSYM tarafından dil yeterliliğini ölçmek için düzenlenen YDS, 1 Aralık’ta yapılacak. Çok sayıda adayın gireceği YDS için giriş belgeleri erişime açıldı. İşte YDS giriş belgesi detayları…

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ

YDS GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

1 Aralık Pazar 2019 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/3) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

YDS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Pazar günü gerçekleştirilecek. YDS 10:15'te başlayacak. Sınav 180 dakika sürecek. Adaylar saat 10:00'a kadar sınav binalarına giriş yapabilecek.