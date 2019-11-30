YDS sınav giriş belgesi: YDS/3 ne zaman, saat kaçta?

Dil bilgisini gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi açısından ölçen YDS için geri sayım başladı. Çok sayıda adayın gireceği YDS için giriş belgeleri erişime açıldı. İşte YDS giriş belgesi detayları…

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ

YDS GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

1 Aralık Pazar 2019 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/3) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

YDS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Pazar günü gerçekleştirilecek. YDS 10:15’te başlayacak. Sınav 180 dakika sürecek. Adaylar saat 10:00’a kadar sınav binalarına giriş yapabilecek.